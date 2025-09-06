Dia do Sexo: tantra não é só sobre prazer, mas sim energia e conexão

Neste sábado, 6 de setembro, é celebrado o “Dia do Sexo”. Uma data que costuma abrir espaço para reflexões sobre prazer, intimidade e novas formas de viver a sexualidade. O tantra tem ganhado cada vez mais visibilidade, mas também carrega mitos e mal-entendidos que acabam reduzindo uma filosofia milenar a práticas exclusivamente sexuais. O tantra vai muito além disso!

Segundo a especialista em bem-estar sexual, Alisha, o tantra trata-se de um caminho de autoconhecimento que envolve consciência, presença, respiração, energia vital e conexão profunda, tanto com o próprio corpo, quanto com o outro.

“Quando falamos em tantra, muitas pessoas pensam apenas em técnicas sexuais ou em orgasmos prolongados. Mas o tantra é, acima de tudo, uma filosofia de vida. Ele nos convida a desacelerar, estar presentes no momento e resgatar uma conexão genuína com nós mesmos e com o outro.”, explicou a especialista.

A proposta do tantra se conecta diretamente com a reflexão trazida pelo Dia do Sexo, o prazer não precisa estar associado à performance ou a pressão por resultados. Em vez disso, pode ser experimentado como um estado de presença e entrega, em que o corpo e mente aprendem a relaxar e a se abrir para novas formas de sentir.

Benefícios

Entre os benefícios mais citados do tantra estão a redução da ansiedade relacionada ao desempenho sexual, o aumento da sensibilidade corporal e da consciência dos próprios limites, a melhoria da intimidade nos relacionamentos e a ampliação da energia vital e da sensação de plenitude.

“Praticar tantra não é sobre fazer mais, mas sobre sentir mais. É uma oportunidade de enxergar a sexualidade como parte da jornada maior de equilíbrio e bem estar.”, reforça Alisha.

Em tempos em que a sexualidade é frequentemente atravessada por pressões estéticas, comparações nas redes sociais e a busca pela performance perfeita, o tantra surge como um convite ao oposto, o resgate da naturalidade e da conexão real.

O Dia do Sexo pode ser mais do que uma data provocativa no calendário. Ele pode inspirar novas formas de refletir sobre intimidade, prazer e presença, ampliando a visão sobre o que significa viver uma vida sexual saudável e plena.

“Quando compreendemos o tantra em sua essência, percebemos que ele não fala apenas de sexo, mas de energia, amor e conexão. É sobre estar inteiro em cada experiência, com consciência e entrega”, finaliza.



