LIVRO

Nem toda maternidade começa com um teste positivo

Em livro, a psicóloga Thalyta Laguna mergulha nas dores silenciosas de quem enfrenta a infertilidade com coragem e esperança

Publicidade
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
05/09/2025 10:38 - atualizado em 05/09/2025 10:54

MATERNIDADE
MATERNIDADE crédito: Divulgação

No livro Muito Além do Positivo – A realidade por trás da jornada de tentar engravidar, a psicóloga perinatal Thalyta Laguna dá voz a um grupo frequentemente invisível: o de pessoas que enfrentam a dura realidade da infertilidade. Com sensibilidade e embasamento clínico, a autora constrói uma obra que acolhe e legitima as emoções vividas nesse percurso tão solitário quanto coletivo. 

Especialista em saúde mental materna e reprodução assistida, a escritora parte de sua escuta clínica para explorar as camadas emocionais que envolvem a tentativa de engravidar. O livro não trata somente do desejo de gerar uma vida, mas também das dores de quem lida com exames frustrantes, ciclos de espera, medos silenciosos, cobranças sociais e relações impactadas por uma ausência que ninguém vê e por um luto que poucos reconhecem. Escrito para tentantes, familiares, profissionais da saúde e qualquer pessoa que deseje compreender esse universo, o livro abre espaço para o acolhimento e a empatia. 

O luto invisível das tentativas frustradas. Sem velório, sem rito, sem tempo de luto concedido. E, justamente por isso, mais solitário. A sociedade reconhece com mais facilidade o luto visível, aquele que envolve uma perda concreta. Mas e quando o que se perdeu não pode ser segurado nos braços? (Muito Além do Positivo – A realidade por trás da jornada de tentar engravidar, p. 73) 

A obra está estruturada em capítulos temáticos que percorrem desde os primeiros testes de farmácia até a experiência de lutos silenciosos, a perda da espontaneidade e a reconstrução da identidade diante das frustrações. Thalyta não oferece promessas ou receitas, mas compreensão, validação e a lembrança de que nenhuma tentante precisa passar por esse processo sozinha. Ao reconhecer o sofrimento legítimo de quem está “no durante”, ela preenche uma lacuna importante entre os discursos sobre maternidade. 

“Escrever esse livro foi minha forma de ampliar o espaço terapêutico para além do consultório. A sociedade fala muito sobre gravidez e filhos, porém pouco, ou quase nada, sobre o caminho emocional percorrido por quem não consegue engravidar com facilidade. Senti a necessidade ética de transformar esses dilemas em palavras”, afirma a autora. 

Com uma escrita acolhedora e acessível, Muito Além do Positivo convida o leitor a enxergar com mais empatia as histórias de tantas mulheres que tentam engravidar em silêncio. É um livro sobre maternidade, mas também sobre humanidade, luto, persistência e o direito de sentir. 

FICHA TÉCNICA 

Título: Muito Além do Positivo 
Subtítulo: A realidade por trás da jornada de tentar engravidar 
Autora: Thalyta Laguna 
Páginas: 276 
Preço: R$ 49,90  
Onde comprar: Amazon 

Sobre a autora: Thalyta Laguna é psicóloga perinatal, escritora e pesquisadora na área da saúde reprodutiva. Graduada em Psicologia, com especializações em Reprodução Humana Assistida, Avaliação Psicológica em contextos de saúde e hospitalares, é também mestranda em Ciências da Saúde – Ginecologia e Obstetrícia. Possui graduação anterior em Letras, formação que amplia sua sensibilidade com as palavras e fortalece a escrita como instrumento de escuta, cuidado e reflexão. Muito Além do Positivo é seu livro de estreia e inaugura a trilogia "Muito Além", uma série que mergulha nas camadas entre a idealização e a realidade da maternidade, revelando as nuances e os desafios emocionais que muitas mulheres enfrentam em silêncio. 

