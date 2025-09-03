Você sabia? Jogar tênis pode queimar entre 350 e 1,2 mil calorias por hora

O tênis vem conquistando os brasileiros e é uma opção de esporte para quem deseja unir saúde, bem-estar e emagrecimento. Uma partida pode queimar entre 350 e 1,2 mil calorias por hora e, de acordo com Arthur Baeta Neves, médico e franqueado da Fast Tennis, rede de academias de têni, isso acontece graças ao alto gasto calórico e ao dinamismo dos treinos.

“Esse exercício combina emagrecimento saudável, condicionamento físico e lazer, o que o torna sustentável a longo prazo. Quando aliado a uma alimentação equilibrada, pode transformar o corpo e a qualidade de vida”, afirma o médico.





O especialista lista os benefícios do tênis para a saúde:





Alto gasto calórico

É uma atividade de alta intensidade e, por isso, aliada para quem quer perder peso. Durante uma partida, o corpo gasta muitas calorias, o que contribui para o emagrecimento e melhora do condicionamento físico. Além disso, como o jogo é dinâmico e imprevisível, diferente de atividades repetitivas como a esteira ou a bicicleta, os praticantes se mantêm mais motivados a continuar jogando, fator essencial para alcançar resultados consistentes.



Melhora na saúde cardiovascular

Os movimentos rápidos e explosivos tornam o tênis benéfico para a saúde cardiovascular. A prática melhora a circulação sanguínea, fortalece o sistema respiratório e ajuda a prevenir doenças vasculares. Ainda aumenta a disposição e a resistência física para o dia a dia. Por ser uma atividade que exige agilidade, trabalha diretamente com os músculos das pernas, glúteos, abdômen e braços.





Bem-estar mental e social

Cada ponto jogado envolve controle emocional, foco, tolerância ao erro e rápida adaptação. Isso treina o praticante a lidar melhor com frustrações, incertezas e decisões sob pressão - habilidades fundamentais para manter o equilíbrio mental. Diferente de outros esportes coletivos, o tênis expõe o jogador diretamente a suas emoções: não há substituições nem pausas longas. É você, a bola e a sua reação ao que acontece.

