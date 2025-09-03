Assine
Fortaleza recebe mutirão de atendimento para combate à diabetes

Evento gratuito será realizado neste sábado (6/9) e inclui atividades voltadas para prevenção, educação em saúde e orientação nutricional

A diabetes (ou o diabetes, pois ambos os gêneros são aceitos na língua portuguesa) afeta cerca de 460 milhões de pessoas no mundo. Inclusive, vários famosos convivem com a doença. Por isso, entenda a doença e saiba como evitá-la.
A diabetes (ou o diabetes, pois ambos os gêneros são aceitos na língua portuguesa) afeta cerca de 460 milhões de pessoas no mundo. Inclusive, vários famosos convivem com a doença. Por isso, entenda a doença e saiba como evitá-la.

Em homenagem ao Dia do Nutricionista, lembrado no último domingo (31/8), o Centro Regional Integrado de Oncologia (CRIO) realizará, neste sábado (6/9), o mutirão “Nutrição em Ação: Cuidando da diabetes”, com atividades voltadas para prevenção, educação em saúde e orientação nutricional. O evento, gratuito e aberto ao público, terá vagas limitadas e acontecerá na recepção da quimioterapia do centro oncológico.

A iniciativa tem como objetivo conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce, do acompanhamento especializado e das mudanças de hábitos para o controle eficaz do diabetes mellitus, doença crônica que, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), atinge mais de 13 milhões de brasileiros e pode causar complicações graves quando não tratada adequadamente.

De acordo com as nutricionistas oncológicas do CRIO, Carone Lima e Juliana Bastos, a proposta é reforçar o papel da nutrição como aliada na qualidade de vida de pessoas com diabetes ou em risco de desenvolver a doença. “Muitos casos de diabetes tipo 2 podem ser evitados ou controlados com medidas simples, como uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física. Nossa intenção é mostrar que pequenas mudanças no estilo de vida fazem toda a diferença no controle da doença”, destaca.

Além de pacientes do CRIO, o mutirão também acolherá pessoas da comunidade que sejam diabéticas, pré-diabéticas ou possuam histórico familiar da doença. A programação inclui triagem nutricional, orientações individuais, momentos educativos sobre prevenção e cuidados contínuos, aferição de pressão e glicemia, sorteio de brindes e treino funcional.

Serviço

Mutirão “Nutrição em Ação: Cuidando da diabetes”

Data: 6/9

Horário: 7h30 às 12h

Inscrições: (85) 98201-9497 (Whatsapp)

Local: CRIO – Rua Francisco Calaça, 1300, Álvaro Weyne, Fortaleza

Público-alvo: Pessoas diabéticas ou pré-diabéticas

