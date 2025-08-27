Assine
FORMAÇÃO MÉDICA

Encontro gratuito em BH discute carreira médica e posicionamento digital

Evento integra movimento para apoiar jovens médicos nas decisões que marcam o início da profissão

27/08/2025 14:30

A expectativa é reunir dezenas de jovens profissionais

Diante de um cenário em que parte dos jovens médicos brasileiros se sente despreparada para lidar com finanças, carreira e burocracias da vida profissional, a Caveo promove em Belo Horizonte, no dia 30 de agosto (sábado), uma nova edição do "Caveo on the Road". O evento gratuito é voltado para médicos recém-formados e estudantes de medicina, com uma programação prática sobre escolhas de especialização, carreira e posicionamento em redes sociais e conexões com o mercado.

A iniciativa faz parte de um movimento que prepara jovens médicos para os desafios pouco abordados na formação tradicional. Segundo pesquisa da empresa, 48% dos entrevistados avaliam seu conhecimento financeiro como “baixo” ou “muito baixo”, e 86% ainda dependem de conversas informais entre colegas para entender o funcionamento do mercado médico.

“A maior parte dos médicos começa a vida profissional no improviso - tentando conciliar plantões, decisões de carreira e finanças sem nenhuma base. O que queremos é abrir um espaço seguro de troca, onde eles possam se preparar melhor, se conectar com quem já vive isso na prática e entender que não estão sozinhos nessa jornada”, afirma Pedro Rosolen Jr., diretor médico e cofundador da Caveo.

A expectativa é reunir jovens médicos na sede da Afya Educação Médica. A programação do evento foi desenhada para abordar temas que recebem menos atenção na formação médica, mas que se tornam centrais logo nos primeiros anos da carreira. O objetivo é trazer orientações práticas e acessíveis sobre as decisões que moldam o início da trajetória profissional.

Entre os destaques, estão:

  • Uma conversa sobre os caminhos entre residência e pós-graduação, com o médico Jader Burtet
  • Um talk sobre "Carreira e redes sociais: como conciliar sua jornada médica e marca pessoal", com os especialistas Bruno Lagoeiro (fundador do Whitebook) e Amanda Ferrari (médica, influencer e brand manager da Caveo).

O encontro se encerra com um momento de networking e happy hour com empregadores e parceiros da Caveo, uma oportunidade para criar conexões com o mercado.

Serviço

Caveo on the Road - Belo Horizonte

Quando: 30 de agosto de 2025 (sábado)
Horário: das 9h às 14h
Onde: Afya Educação Médica (Av. do Contorno, 2073 – Santa Efigênia)
Inscrição gratuita pelo link

Tópicos relacionados:

bh carreira formacao medicina saude

