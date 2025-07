Platafoma gratuita complementa formação de estudantes de medicina

A plataforma educacional Afya Play, com mais de cinco mil conteúdos, como imagens anatômicas em 3D, simulados e mapas mentais, já está disponível para estudantes de medicina, de qualquer instituição de ensino, interessados em complementar a formação médica de qualidade por meio de fontes seguras e confiáveis. Os conteúdos, que seguem as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), têm vagas limitadas. Aqueles que se inscreverem nas primeiras semanas terão acesso gratuito à ferramenta até o fim do curso.

Desenvolvida para estudantes do primeiro ao quarto ano de medicina, a plataforma propõe uma experiência dinâmica de aprendizagem, com recursos que tornam temas complexos em mais claros e acessíveis, no formato e no ritmo de cada aluno. São mais de 800 temas organizados em 51 especialidades médicas, apresentados em diferentes formatos, como vídeos com professores, animações, documentários, podcasts, mapas mentais, flashcards, além de mais de cinco mil questões para revisão.

“A Afya Play atua como um complemento à formação médica, ajudando o estudante a revisar ou sistematizar temas específicos. Ela foi pensada para ser uma aliada no dia a dia dos nossos alunos, oferecendo conteúdos rápidos, modernos e em diversos formatos. Nosso objetivo é complementar os estudos de forma leve e eficiente, despertando o prazer de aprender e facilitando a assimilação dos temas mais complexos da medicina”, explica Denis Del Bianco, vice-presidente de Educação Continuada da Afya.

Entre os destaques da ferramenta, estão:

Mapas mentais: que organizam visualmente conteúdos complexos Incursão 3D em anatomia: que permite explorar o corpo humano em detalhes Cronograma inteligente: que ajuda o estudante a planejar seus estudos de acordo com as avaliações e prazos da faculdade

“Um aluno no início do curso, por exemplo, pode recorrer à plataforma para entender melhor conteúdos de fisiologia, com materiais em diversos formatos. Já os do quarto ano, podem se aprofundar em temas como cirurgia geral, ginecologia e pediatria. Um dos diferenciais da plataforma é que todos os conteúdos são elaborados por uma rede de professores especialistas, garantindo a segurança e a confiabilidade das informações”, destaca Denis Del Bianco.

“Ao oferecer gratuitamente a Afya Play para todos os estudantes de medicina do país, preparamos profissionais mais completos para a sociedade. Para isso, unimos tecnologia, ciência e conteúdos de excelência, com foco em uma prática médica cada vez mais segura e atualizada”, explica Gustavo Meirelles, vice-presidente Médico da Afya.

Para mais informações: afyaplay.afya.com.br/acesso.