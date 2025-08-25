Assine
overlay
Início Saúde
FIBRAS E MICRONUTRIENTES

'Ozempic natural'? Especialista alerta para riscos da 'farinha mágica'

Nos últimos dias 'viralizou' uma mistura caseira de fibras e farelos que promete emagrecimento rápido

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
25/08/2025 12:25

compartilhe

Siga no
x
Farinha de Berinjela- Rica em pectina, aumenta a saciedade e controla a glicemia. A cada 100 gramas tem 100 calorias. É ideal para o preparo de tortas salgadas, vitaminas e smoothies.
Comparar a mistura ‘milagrosa’ com medicamentos injetáveis para emagrecimento é um erro conceitual crédito: Divulgação

Nas últimas semanas, uma receita simples, feita com ingredientes como linhaça, psyllium, chia, aveia e maca peruana, viralizou nas redes sociais como um suposto “atalho” para perder peso e desinflamar o corpo. Apelidada de “farinha da felicidade” ou até de “Ozempic natural”, a mistura promete atuar em múltiplas frentes: 

  • Controlar o apetite
  • Melhorar o humor
  • Equilibrar o intestino 
  • Acelerar o metabolismo

Mas afinal, funciona?

A nutricionista Carla Fiorillo, especialista em alimentação funcional e coordenadora de conteúdo do Professional HUB da Puravida, explica que esses ingredientes até têm propriedades nutricionais importantes, mas não existe um composto mágico. “O que faz a diferença é o contexto: uma alimentação equilibrada, o estilo de vida e a consistência ao longo do tempo.”

 

Leia Mais

Ela ressalta que comparar a mistura ‘milagrosa’ com medicamentos injetáveis para emagrecimento é um erro conceitual. “São mecanismos completamente diferentes. Um é um medicamento com efeito sobre hormônios da saciedade. O outro é uma combinação de fibras e micronutrientes que atuam na digestão, trânsito intestinal e saciedade – quando bem orientados”, afirma.

O que tem na “farinha da felicidade” e para que serve cada ingrediente? 

Apesar da fama exagerada, a mistura pode sim ser funcional se inserida com cautela e corretamente na rotina. Carla explica os principais benefícios dos ingredientes mais comuns:

  • Psyllium: fibra solúvel que ajuda a formar um gel no estômago, aumentando a saciedade e auxiliando o funcionamento intestinal.
  • Chia e linhaça: fontes de ômega-3 vegetal e fibras. Contribuem para a regulação do intestino e saúde cardiovascular.
  • Aveia: rica em betaglucana, fibra que reduz o colesterol e regula a glicemia.
  • Maca peruana: raiz adaptógena, com potencial para melhorar disposição, libido e equilíbrio hormonal.
  • Gérmen de trigo: boa fonte de vitamina E e zinco, com ação aontioxidante.
  • Farinha de banana verde: contém amido resistente, que alimenta a microbiota intestinal e contribui para controle glicêmico.
  • Farinha de beterraba ou maçã: antioxidantes e ricas em fibras, com sabor adocicado natural.

“Esses ingredientes têm uma ação conjunta interessante, mas precisam ser introduzidos com critério e acompanhamento nutricional. O consumo exagerado de fibras, por exemplo, pode causar gases, desconforto abdominal e até dificultar a absorção de medicamentos”, reforça a nutricionista.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), inclusive, alerta que o consumo excessivo de fibras sem aumento proporcional da ingestão de água pode causar constipação, distensão abdominal e reduzir a absorção de minerais.

Como usar?

Carla reforça que o ideal é que o uso dessa “farinha” seja personalizado e acompanhado por um nutricionista, considerando o perfil individual de cada pessoa, mas, em geral, a quantidade segura para cada um (diluída em água ou incorporada em refeições) já pode oferecer os benefícios esperados. “O segredo está na dosagem, na hidratação e no equilíbrio com o restante da alimentação. Fibras em excesso não trazem mais resultados – pelo contrário, podem gerar sobrecarga e desconforto”, explica.

O papel da informação na escolha

Para Carla, o lado positivo desse fenômeno é o interesse crescente da população por ingredientes naturais e funcionais. Mas o alerta permanece: não existe solução única para todos os problemas. “O que realmente sustenta os resultados é a combinação entre bons hábitos, sono de qualidade, atividade física e uma nutrição inteligente. Mais do que buscar fórmulas mágicas, o consumidor precisa buscar informações confiáveis e entender o que está colocando no corpo”, afirma. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
 

Tópicos relacionados:

canetas-emagrecedoras emagrecimento fibras mistura ozempic

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay