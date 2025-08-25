'Ozempic natural'? Especialista alerta para riscos da 'farinha mágica'

Nas últimas semanas, uma receita simples, feita com ingredientes como linhaça, psyllium, chia, aveia e maca peruana, viralizou nas redes sociais como um suposto “atalho” para perder peso e desinflamar o corpo. Apelidada de “farinha da felicidade” ou até de “Ozempic natural”, a mistura promete atuar em múltiplas frentes:

Controlar o apetite

Melhorar o humor

Equilibrar o intestino

Acelerar o metabolismo

Mas afinal, funciona?

A nutricionista Carla Fiorillo, especialista em alimentação funcional e coordenadora de conteúdo do Professional HUB da Puravida, explica que esses ingredientes até têm propriedades nutricionais importantes, mas não existe um composto mágico. “O que faz a diferença é o contexto: uma alimentação equilibrada, o estilo de vida e a consistência ao longo do tempo.”



Ela ressalta que comparar a mistura ‘milagrosa’ com medicamentos injetáveis para emagrecimento é um erro conceitual. “São mecanismos completamente diferentes. Um é um medicamento com efeito sobre hormônios da saciedade. O outro é uma combinação de fibras e micronutrientes que atuam na digestão, trânsito intestinal e saciedade – quando bem orientados”, afirma.

O que tem na “farinha da felicidade” e para que serve cada ingrediente?



Apesar da fama exagerada, a mistura pode sim ser funcional se inserida com cautela e corretamente na rotina. Carla explica os principais benefícios dos ingredientes mais comuns:

Psyllium: fibra solúvel que ajuda a formar um gel no estômago, aumentando a saciedade e auxiliando o funcionamento intestinal.

fibra solúvel que ajuda a formar um gel no estômago, aumentando a saciedade e auxiliando o funcionamento intestinal. Chia e linhaça: fontes de ômega-3 vegetal e fibras. Contribuem para a regulação do intestino e saúde cardiovascular.

fontes de ômega-3 vegetal e fibras. Contribuem para a regulação do intestino e saúde cardiovascular. Aveia: rica em betaglucana, fibra que reduz o colesterol e regula a glicemia.

rica em betaglucana, fibra que reduz o colesterol e regula a glicemia. Maca peruana: raiz adaptógena, com potencial para melhorar disposição, libido e equilíbrio hormonal.

raiz adaptógena, com potencial para melhorar disposição, libido e equilíbrio hormonal. Gérmen de trigo: boa fonte de vitamina E e zinco, com ação aontioxidante.

boa fonte de vitamina E e zinco, com ação aontioxidante. Farinha de banana verde: contém amido resistente, que alimenta a microbiota intestinal e contribui para controle glicêmico.

contém amido resistente, que alimenta a microbiota intestinal e contribui para controle glicêmico. Farinha de beterraba ou maçã: antioxidantes e ricas em fibras, com sabor adocicado natural.

“Esses ingredientes têm uma ação conjunta interessante, mas precisam ser introduzidos com critério e acompanhamento nutricional. O consumo exagerado de fibras, por exemplo, pode causar gases, desconforto abdominal e até dificultar a absorção de medicamentos”, reforça a nutricionista.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), inclusive, alerta que o consumo excessivo de fibras sem aumento proporcional da ingestão de água pode causar constipação, distensão abdominal e reduzir a absorção de minerais.



Como usar?

Carla reforça que o ideal é que o uso dessa “farinha” seja personalizado e acompanhado por um nutricionista, considerando o perfil individual de cada pessoa, mas, em geral, a quantidade segura para cada um (diluída em água ou incorporada em refeições) já pode oferecer os benefícios esperados. “O segredo está na dosagem, na hidratação e no equilíbrio com o restante da alimentação. Fibras em excesso não trazem mais resultados – pelo contrário, podem gerar sobrecarga e desconforto”, explica.

O papel da informação na escolha

Para Carla, o lado positivo desse fenômeno é o interesse crescente da população por ingredientes naturais e funcionais. Mas o alerta permanece: não existe solução única para todos os problemas. “O que realmente sustenta os resultados é a combinação entre bons hábitos, sono de qualidade, atividade física e uma nutrição inteligente. Mais do que buscar fórmulas mágicas, o consumidor precisa buscar informações confiáveis e entender o que está colocando no corpo”, afirma.