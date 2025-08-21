FDA aprova Wegovy para tratar gordura no fígado com inflamação

O medicamento para tratamento de obesidade Wegovy (semaglutida 2,4 mg) agora pode ser usado nos Estados Unidos também para tratar gordura no fígado com inflamação (esteato-hepatite) em adultos com cicatrizes hepáticas (fibrose) de gravidade moderada a avançada, mas sem cirrose hepática. A aprovação para essa nova finalidade foi dada pela Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos EUA.

Cerca de 30% da população global convive com esteatose hepática metabólica, popularmente conhecida como gordura no fígado, uma condição ligada à obesidade, segundo a Novo Nordisk, que produz Wegovy. Entre pessoas com excesso de peso, 8 em cada 10 apresentam esse quadro, diz a farmacêutica.

O que é esteato-hepatite?

Além de representar um fator de risco considerável para doenças cardiovasculares, a esteatose pode evoluir para um estágio mais grave e inflamatório denominado MASH (esteato-hepatite associada à disfunção metabólica, na sigla em inglês).

Essa condição é caracterizada não apenas pelo excesso de gordura, mas também por inflamação persistente e dano às células hepáticas, que, sem um diagnóstico precoce e intervenção adequada, pode progredir para cirrose e até mesmo exigir um transplante de fígado, segundo especialistas.

"Esse avanço reforça o potencial de Wegovy como uma terapia que vai muito além da perda de peso, oferecendo uma abordagem integral para as complicações cardiometabólicas", afirma a gastroenterologista e hepatologista Fernanda Canedo, gerente sênior da área médica da Novo Nordisk no Brasil.

Ela afirma que também foi submetido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o pedido de aprovação do Wegovy para tratamento de gordura no fígado no Brasil. "Trabalhamos para que essa nova opção terapêutica esteja disponível no país o mais breve possível."

Tratamento

O tratamento com Wegovy deve ser combinado a uma dieta de calorias reduzidas e aumento da atividade física, independentemente da indicação.

Resultados de um estudo da Novo Nordisk publicado em abril de 2025 mostraram que o Wegovy possui eficácia significativa não apenas no combate à inflamação característica da esteato-hepatite (MASH), mas também na melhoria do grau de fibrose hepática, quando comparado ao placebo.

Após 72 semanas de uso, 36,8% dos pacientes apresentaram melhora no grau de fibrose, o que significa uma regressão nas cicatrizes do fígado.

Além disso, 62,9% dos pacientes tratados com Wegovy alcançaram a resolução da esteato-hepatite, ou seja, a eliminação completa da inflamação característica da doença. Esse resultado é quase o dobro da eficácia observada no grupo controle, onde 34,3% dos que receberam placebo chegaram ao mesmo resultado.

A Novo Nordisk afirma que o Wegovy tornou-se o primeiro medicamento à base de GLP-1 a receber aprovação para o tratamento da esteato-hepatite metabólica. Estima-se que 22 milhões de pessoas vivam com MASH nos EUA.