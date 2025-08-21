Assine
IMAGEM CORPORAL

Harmonização peniana alia estética e saúde masculina; entenda

Procedimento melhora autoestima, corrige desproporções e auxilia na qualidade de vida

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
21/08/2025 15:00

Homem com as mãos na região genital
A harmonização peniana pode beneficiar pacientes que sofreram perda de volume devido ao envelhecimento crédito: Getty Images

A harmonização peniana, procedimento que visa melhorar a proporcionalidade, o formato, o engrossamento e a aparência do pênis, vem ganhando destaque não apenas pelos resultados estéticos, mas também pelos benefícios à saúde e à qualidade de vida dos homens.

Segundo o urologista Rodrigo Trivilato, membro da Sociedade Brasileira de Urologia, a técnica mais utilizada envolve a aplicação de ácido hialurônico, sempre com produtos aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e em ambiente médico seguro, realizada sob anestesia local e de forma minimamente invasiva.

O que é harmonização peniana? 

“Além da questão estética, a harmonização peniana pode beneficiar pacientes que sofreram perda de volume devido ao envelhecimento, alterações hormonais ou cirurgias prévias. Também auxilia no tratamento de casos de depressão ligados à insatisfação com a imagem corporal, melhora a confiança nas relações sexuais e pode reduzir desconfortos causados por desproporções anatômicas”, explica. 

 

Embora seja considerada segura, a técnica exige cuidados preventivos. O urologista alerta para possíveis riscos, como:

  • Inchaço
  • Hematomas
  • Reações ao material aplicado
  • Assimetrias
  • Ou, raramente, infecções

“A prevenção começa pela escolha de um urologista experiente, o uso de materiais certificados e a execução de técnicas adequadas. Seguir à risca as orientações médicas no pré e pós-procedimento é essencial para minimizar complicações”, orienta.

“O perfil ideal de paciente são homens saudáveis, com expectativas realistas”, afirma. “A avaliação médica completa antes da intervenção é indispensável para descartar contraindicações.”

No pós-procedimento, recomenda-se evitar relações sexuais e atividades físicas intensas por alguns dias, manter a higiene adequada, não frequentar piscinas ou praias e comparecer às consultas de acompanhamento. A durabilidade dos resultados varia conforme o material utilizado, podendo ser prolongada com manutenções periódicas.

Para Rodrigo, a harmonização peniana vai além da aparência: “É um tratamento que pode impactar positivamente a autoestima, a vida sexual e até o bem-estar psicológico do paciente, desde que realizado de forma responsável e segura.”

