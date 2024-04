Aumento do pênis: procedimento é feito em sala intimista, em horários alternativos, o que permite que o procedimento seja no mais absoluto sigilo, se o paciente preferir

É cada vez mais comum o apoio e o acompanhamento de mulheres em clínicas de estética e de harmonização íntima masculina durante procedimentos de aumento peniano. Vitor Mello, que faz o overpants tem visto de perto o apoio físico e emocional das esposas de seus pacientes. “Elas podem acompanhar todo o procedimento ou parte dele. Algumas ficam ali o tempo todo, outras preferem entrar na sala e ver o resultado, que imediatamente costuma aumentar em até quatro centímetros (tanto no comprimento, quanto na espessura). E os olhares de cumplicidade entre o casal é nítido e satisfatório”, revela.

“Acho que a mulher, quando é feliz no relacionamento, não vê necessidade de cirurgias ou procedimentos como esse, mas, por outro lado, nós começamos a enxergar a dor do outro. Então pensei, se para ele é importante, se vai fazer diferença na vida dele, na autoestima dele, então eu vou apoiar”, explica G.B, (esposa de um dos pacientes da clínica que prefere manter o anonimato).

Juntos há 16 anos, o casal se viu obrigado a desacostumar com as conversas ocasionais sobre o tamanho do pênis. Foi só há cerca de um ano que a descoberta do tratamento de ácido hialurônico e botox os levou a tentar falar sobre isso novamente. “Para mim, aquilo não influenciava tanto na rotina sexual como para ele. A vida inteira ele sempre deixou claro que o tema era desconfortável, depois entendi que era um trauma desde menino. Ele levou isso pra vida, então decidimos tentar”, comenta a esposa.

Absoluto sigilo em procedimento indolor

O procedimento é em uma sala intimista e a clínica atende em horários alternativos, o que permite que o procedimento seja realizado no mais absoluto sigilo, se assim preferirem. Com relação a harmonização peniana, Vitor Mello dá detalhes da técnica que é uma forma de bioplastia.

O overpants, se baseia na combinação de injeções de botox e bioestimuladores, busca promover o aumento do pênis de uma forma única, tanto em largura quanto em espessura, sem a necessidade de cirurgia. O procedimento é indolor e pode ser reaplicado após seis meses.

No caso do marido de G.B a primeira sessão significou um ganho de quase dois centímetros de comprimento e quatro de espessura, perceptíveis tanto no pênis ereto quanto no flácido e o casal já avalia repetir a dose para aumentar ainda mais o membro.

Mais prazer



Depois do overpants, são necessários 15 dias sem sexo (para melhor recuperação) e depois, a vida sexual pode ser retomada tranquilamente. “O efeito imediato pós overpants é que o homem fica mais seguro e mais entregue ao sexo e para elas, quanto maior a dedicação do parceiro, mais prazer”, garante Vitor Mello.

“Nossa primeira vez depois do overpants parece que virou uma chavinha do que sempre foi necessário, sabe? Lembramos que o prazer vai muito além da beleza, mas também se atrela ao bem estar emocional”, lembra. “Quanto a mim, tentei ser a mais natural possível, porque nós, como esposas, não podemos exacerbar nas reações num momento delicado como esse. Tenho medo de ter uma reação e ele falar: nossa, então antes era ruim mesmo, né?”, ri.

Por fim, a maior diferença prática ocorreu fora da cama. O casal passou o fim de ano no litoral de Santa Catarina com um ineditismo: “Ir para a praia e colocar sunga era uma coisa que ele não fazia. Eram só aqueles shorts na altura do joelho”, diz G.B., que divide: o artigo de banho foi o primeiro comprado em 16 anos de relacionamento.