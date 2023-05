Aumento peniano vira moda entre famosos. Conheça a técnica 'overpants'

Em entrevista o biomedico nos falou sobre a alta demanda: “Esse aumento pela procura de procedimentos íntimos se deve a satisfação com a própria imagem, autoestima e segurança, sendo esta última informação baseada em estudos que afirmam que homens mais satisfeitos com a aparência do seu órgão sexual, se sentem mais confiantes, e isso acaba refletindo no dia a dia como um todo, afetando também na auto estima”, explica o biomédico.