Deitar cedo, dormir sete ou oito horas recomendadas, e ainda acordar se sentindo exausto, é uma das principais queixas das pessoas na atualidade. Essa sensação de cansaço ao despertar, mesmo após uma noite aparentemente adequada de sono, vai além da quantidade de horas dormidas.

O problema pode estar na qualidade do sono, nas condições físicas ou emocionais do corpo, ou até em distúrbios silenciosos que passam despercebidos.



Leia mais:

As causas mais comuns de acordar cansado

A sensação de acordar com o corpo pesado e a mente lenta pode ter múltiplas origens. Uma das principais é a apneia do sono, condição em que a respiração é interrompida por alguns segundos repetidas vezes durante a noite. Isso fragmenta o sono, mesmo sem a pessoa perceber, comprometendo o descanso profundo. O ronco alto pode ser um indicativo.

Outro fator frequente é o estresse crônico ou a ansiedade. Mesmo dormindo por horas, a mente permanece em estado de alerta, o que impede a recuperação plena. Pessoas ansiosas costumam ter um sono mais leve e superficial.

A alimentação inadequada à noite também pode prejudicar a qualidade do sono. Refeições pesadas antes de deitar podem causar refluxo ou desconforto abdominal, dificultando o repouso. O consumo de bebidas alcoólicas, embora possa dar sono em um primeiro momento, atrapalha os ciclos profundos do sono ao longo da noite.

Por fim, doenças metabólicas como hipotireoidismo ou deficiência de vitaminas também podem gerar fadiga ao acordar, mesmo após horas de sono.

Investigar as causas, ajustar hábitos e buscar ajuda quando necessário são passos importantes para recuperar a qualidade do sono e, com ela, o bem-estar físico e mental

Hábitos que prejudicam a recuperação durante o sono

Mesmo sem nenhuma condição clínica evidente, certos hábitos noturnos podem comprometer a qualidade do descanso. Um deles é o uso de telas antes de dormir. A luz azul de celulares e TVs atrasa a produção de melatonina, hormônio responsável por regular o sono, afetando o início e a profundidade do descanso.

Dormir em ambientes mal ventilados, com colchões desconfortáveis ou travesseiros inadequados pode gerar dores no corpo e microdespertares durante a noite, aqueles momentos em que acordamos rapidamente e voltamos a dormir, mas que interrompem o ciclo do sono profundo.

A falta de rotina também influencia, dormir e acordar em horários diferentes a cada dia desregula o relógio biológico e reduz a eficiência do sono, mesmo quando a quantidade de horas parece suficiente.

Quando procurar um especialista em sono

Se a sensação de cansaço ao acordar se mantém por semanas, mesmo com mudanças de hábitos, é importante procurar ajuda médica. O ideal é agendar uma consulta com um clínico geral ou um especialista em medicina do sono, que poderá avaliar a necessidade de exames como a polissonografia, teste que analisa os estágios do sono e detecta distúrbios como apneia, bruxismo ou movimentos involuntários.

Outros sinais de alerta incluem, sonolência excessiva durante o dia, quedas de rendimento no trabalho, irritabilidade constante e dificuldade de concentração.

O tratamento vai depender da causa, pode envolver o uso de aparelhos para respiração, orientações de higiene do sono, acompanhamento psicológico ou mudanças na alimentação e rotina.