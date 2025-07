Durante certos períodos do ano, muitas pessoas relatam sentir-se mais ansiosas, cansadas ou confusas, mesmo sem saber o motivo exato. Nas redes sociais, uma explicação costuma ganhar destaque: “é o Mercúrio retrógrado”. O próximo ciclo vai de 5 a 28 de agosto de 2025. Mesmo quem não acredita em astrologia já deve ter ouvido falar nesse fenômeno, que supostamente bagunça tudo.

Mas será que o Mercúrio retrógrado pode mesmo influenciar a mente? Ou será que essa sensação de descontrole vem de outro lugar, como da sobrecarga do dia a dia, da pressão para dar conta de tudo, ou da influência de previsões negativas que se espalham on-line?

A verdade é que a ansiedade no Mercúrio retrógrado é um tema cada vez mais discutido e que merece atenção tanto pelo viés psicológico quanto pela cultura popular que influencia nosso emocional.

O que é Mercúrio retrógrado e por que ele afeta tanta gente?

Do ponto de vista astrológico, Mercúrio retrógrado ocorre quando o planeta Mercúrio, que rege a comunicação, parece se mover “para trás” no céu. Esse movimento aparente (e não real) acontece várias vezes ao ano e é tradicionalmente associado a mal-entendidos, falhas tecnológicas, atrasos, esquecimentos e alterações no humor.

A astrologia defende que, durante esse período, há uma tendência maior a conflitos emocionais, desencontros e instabilidade, o que pode aumentar a sensação de sobrecarga mental. E mesmo sem comprovação científica direta, esse tipo de explicação encontra eco em muita gente. Isso porque as previsões funcionam, muitas vezes, como um gatilho emocional.

A ansiedade no Mercúrio retrógrado pode surgir, em parte, porque já esperamos que algo “dê errado”. O cérebro, ao ser exposto a essas informações de forma repetida, pode começar a interpretar qualquer sinal de estresse como confirmação do que foi previsto.

Por que a ansiedade pode aumentar nesse período

Psicólogos e psiquiatras explicam que a ansiedade no Mercúrio retrógrado tem, sim, base emocional real, mesmo sem conexão direta com os astros.

A sensação de ansiedade pode ser intensificada por três fatores principais:

Sugestão coletiva: ao ver muitas pessoas relatando problemas, o cérebro entende que algo realmente ruim está acontecendo;



ao ver muitas pessoas relatando problemas, o cérebro entende que algo realmente ruim está acontecendo; Sobrecarga emocional: o período pode coincidir com datas exigentes no trabalho, transições de semestre ou excesso de estímulos digitais;

o período pode coincidir com datas exigentes no trabalho, transições de semestre ou excesso de estímulos digitais; Autossabotagem inconsciente: a crença de que “vai dar tudo errado” pode afetar nossas escolhas, reforçando o ciclo de frustração.

Assim, mesmo que o planeta em si não interfira diretamente no corpo humano, o impacto emocional gerado pela crença coletiva pode ser suficiente para desencadear sintomas reais.

O importante é saber reconhecer os sinais, buscar apoio quando necessário e cuidar de si com carinho e atenção Kislev de JulieK's Images

Astrologia pode afetar a saúde mental? O que considerar

A astrologia, para muitas pessoas, é uma ferramenta de autoconhecimento. Consultar horóscopos, entender os ciclos lunares ou planejar ações com base nos signos pode ser uma forma de encontrar sentido ou controle em meio ao caos.

No entanto, é importante estabelecer limites saudáveis. Quando a crença começa a causar medo constante, paralisar decisões importantes ou servir como justificativa para tudo de ruim que acontece, é hora de buscar ajuda.

Equilibrar espiritualidade, autoconhecimento e ciência é possível e necessário para garantir bem-estar emocional duradouro.

Como aliviar a ansiedade no Mercúrio retrógrado?

Mesmo em momentos de maior tensão emocional, é possível adotar atitudes para manter o bem-estar: