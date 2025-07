A cena é familiar, você entra no banheiro de um shopping, rodoviária ou posto de gasolina, abre a porta da cabine e se depara com um vaso aparentemente limpo, mas ainda assim hesita. Muita gente prefere agachar em vez de encostar, por medo de infecções. Mas será que essa prática é realmente mais higiênica ou pode causar outros problemas?

O mito da infecção urinária pelo assento

É comum ouvir que sentar diretamente no vaso sanitário de banheiros públicos pode causar infecção urinária, especialmente entre mulheres. No entanto, isso é um mito. Estudos mostram que a maioria das infecções urinárias é causada por bactérias intestinais, como a Escherichia coli, que entram pela uretra e não pelo contato com o assento do vaso sanitário.

Sobre o risco de contaminação, segundo o veículo Medical News Today “as chances de transmissão de ISTs por um assento sanitário são tão baixas que é praticamente impossível”. Além disso, uma publicação recente no Journal of Hospital Infection e testes de campo indicam que, apesar do processo de descarga poder gerar aerossóis, conhecidos como “toilet plume”, a quantidade de microrganismos que chega ao assento e à superfície é considerada relativamente baixa, especialmente em condições normais de higiene.

Agachar parece mais higiênico, mas traz riscos

Agachar sobre o vaso parece uma alternativa mais segura, mas também traz consequências. Essa postura exige esforço dos músculos das pernas e do assoalho pélvico, além de causar tensão nos músculos abdominais e dificultar o esvaziamento completo da bexiga. O resultado pode ser a retenção de urina, algo que, sim, aumenta o risco de infecção urinária, especialmente se for frequente.

Além disso, agachar sem apoio pode provocar desequilíbrio e acidentes, principalmente para pessoas com sobrepeso, gestantes ou com mobilidade reduzida. Ou seja, o que parece mais higiênico pode não ser o mais seguro.

E os sprays e protetores de assento?

Usar álcool 70% ou lenços desinfetantes para limpar o vaso é uma medida eficaz se você ainda estiver inseguro. Outra opção é o uso de protetores de assento descartáveis, já comuns em alguns estabelecimentos ou facilmente carregados na bolsa. Se não houver outra opção, colocar papel higiênico sobre o assento ajuda, mas não é a melhor barreira contra bactérias, o papel absorve umidade e pode até favorecer a proliferação se usado de forma errada.

Sentar diretamente no vaso não costuma causar infecção urinária, segundo estudos recentes. O maior risco está na forma de higienização e não no contato com o assento em si goglik83 de Getty Images

Quando realmente é melhor evitar sentar no vaso?

Em casos de feridas na pele, sistema imunológico fragilizado ou surtos de doenças altamente transmissíveis, como hepatite A, é recomendável ter cuidados redobrados. Nesses casos, o uso de barreiras protetoras ou a higienização com produtos específicos se torna ainda mais importante.

Dicas para usar o banheiro público

Separamos a seguir algumas dicas para que você se sinta mais seguro na hora de urinar em um banheiro público.