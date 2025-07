Paroníquia: mulher tem infecção ao fazer unhas no salão; entenda

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Fazer as unhas no salão é uma das rotinas de beleza mais comuns entre as mulheres, mas o momento de autocuidado pode esconder sérios riscos caso a esterilização dos materiais não for feita de forma adequada. Foi o que aconteceu com uma moradora de Goiás, de 66 anos, que, após uma infecção no polegar, teve que ser operada quatro vezes e já fez 68 sessões de fisioterapia.

A paciente foi pela manhã a um salão fazer as unhas, pois ia viajar para um casamento. Era a primeira vez que ia àquele estabelecimento, não levou seu próprio equipamento e avisou a manicure que não gostava de fazer cutícula. A profissional foi atenciosa, atendendo ao pedido, mas enquanto lixava a unha, uma pelezinha se levantou, sem que a cliente percebesse. O ardor só foi sentido no momento de retirada do excesso de esmalte.

No fim da tarde, a paciente começou a sentir dor no polegar, tomou analgésico e seguiu viagem. Porém, chegando ao destino, a dor piorou e, na manhã seguinte, foi ao hospital. Ela tomou uma injeção na veia, o médico receitou antibiótico e disse que, se não melhorasse, deveria retornar.

A dor não melhorou, ela tomou mais alguns medicamentos e o dedo começou a apresentar inchaço. Retornando a sua cidade, saiu imediatamente do aeroporto para o hospital, onde um angiologista indicou uma cirurgia de emergência. Embora a recomendação seja que um cirurgião de mão realize esse tipo de procedimento, diante da urgência, um outro tipo de profissional operou a paciente.

De lá para cá, o dedo da paciente necrosou e ela passou por mais duas cirurgias para desbridamento (remoção de tecido morto), além de uma para enxerto. Como consequência da infecção, perdeu a capacidade de dobrar o polegar, que também apresenta dormência e hipersensibilidade ao manusear objetos. Em agosto, será submetida à quinta cirurgia plástica, para melhorar não apenas a aparência do dedo, mas também a mobilidade.

Mas, afinal, o que causou todo esse transtorno?

O ortopedista e cirurgião da mão, Frederico Faleiro, que vem acompanhando o caso, explica que se trata de uma paroníquia, inflamação da pele frequentemente causada por bactérias ou fungos. “Com o uso de unhas em gel e a utilização recorrente de materiais não esterilizados, o número de pacientes com infecção na região da unha têm aumentado”, explica o membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão.

O hábito de roer as unhas ou puxar a pele ao redor, também podem causar o problema.

Gravidade

Segundo Frederico, na maioria das vezes, as infecções não são graves, porém, em alguns casos, há severas complicações. “Essa infecção bacteriana pode necrosar toda a parte da unha, do dedo, da polpa digital e, eventualmente, se alastrar. A mesma coisa pode acontecer com pacientes que têm problemas de saúde, como por exemplo, diabetes, ou aqueles que não procuram tratamento precoce, visto que a infecção pode espalhar pela mão, acometendo a ponta do dedo, que pode ser perdida”, fala.

Nos casos mais simples, o tratamento é feito com medicamentos, como antibiótico e compressas mornas para auxiliar na drenagem de secreção. Já se a situação se tornar um abscesso, o médico pode indicar a drenagem do pus por meio de cirurgia.

O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM), Rui Barros, lembra que a melhor forma de prevenção é a esterilização completa dos materiais utilizados nos procedimentos de unha. “De preferência que esses materiais sejam de uso exclusivo de cada cliente”, pontua.

O especialista ressalta ainda a importância de que os procedimentos não sejam feitos de forma tão invasiva, causando ferimentos, já que isso quebra a barreira de proteção natural da pele, significativamente efetiva para evitar as infecções. “E, claro, manter as mãos sempre limpas e higienizadas.”