Nem sempre o mau hálito tem cheiro forte ou desagradável. Em alguns casos, ele é percebido como adocicado ou frutado, o que pode parecer inofensivo à primeira vista. Mas a ciência alerta que esse tipo de odor bucal pode estar relacionado a problemas graves no organismo, como desregulações no sangue ou até falhas no funcionamento do fígado.

Por isso, ao perceber mudanças persistentes no cheiro da sua respiração, mesmo que sutilmente diferente, é importante investigar o que está por trás disso.

O que o hálito doce pode sinalizar

Um dos sinais clássicos de diabetes descompensada é o hálito com odor frutado ou adocicado, muitas vezes descrito como semelhante ao cheiro de maçã fermentada. Isso acontece quando o corpo entra em um estado chamado cetose, no qual passa a queimar gordura como fonte principal de energia, liberando cetonas com aroma característico. Em quadros mais graves, isso pode evoluir para a cetoacidose diabética, um quadro urgente que precisa de atendimento imediato.

Outra possibilidade está relacionada a doenças hepáticas. Quando o fígado está comprometido, ele deixa de filtrar corretamente substâncias tóxicas do sangue. O resultado pode ser um hálito com aroma doce e metálico, também conhecido como "hálito hepático".

Outros sinais que acompanham o hálito alterado

Mudanças no hálito, por si só, nem sempre indicam algo grave. No entanto, quando vêm acompanhadas de outros sintomas, o quadro merece atenção. Fique atento se você apresentar:

sede excessiva e urina frequente;



cansaço extremo sem motivo aparente;



náuseas, enjoo ou confusão mental;



amarelamento da pele ou dos olhos (icterícia);



perda de peso rápida e involuntária.

Esses sinais podem indicar um distúrbio sistêmico, especialmente envolvendo o metabolismo ou o fígado. Quanto antes diagnosticado, maiores são as chances de tratamento eficaz.

O corpo tem mecanismos próprios para sinalizar desequilíbrios, e o hálito alterado é um deles

Hábitos alimentares também interferem

Dietas com restrição severa de carboidratos, como a cetogênica, também podem provocar um hálito adocicado ou com cheiro de acetona. Isso ocorre porque o organismo entra em cetose para obter energia das gorduras, liberando corpos cetônicos que alteram o odor da respiração.

Nesses casos, o hálito alterado não indica uma doença, mas sim uma mudança no metabolismo induzida pela dieta. Ainda assim, o acompanhamento com um profissional da saúde é indicado.

Procure um médico

Se o hálito doce ou diferente persistir por mais de alguns dias, especialmente quando não houver relação direta com a alimentação, o ideal é procurar um médico. Um clínico geral pode solicitar exames laboratoriais que ajudam a descartar ou confirmar condições como diabetes, doenças hepáticas ou distúrbios metabólicos.

Tentar mascarar o hálito com balas, escovação ou enxaguantes bucais não resolve a raiz do problema. O importante é investigar a causa e tratar a origem.