Bienal terá lançamento de autores autistas e livro para deficientes visuais

O Espaço Leia Mais leva inclusão à Bienal do Livro, que acontece no Riocentro, no Rio de Janeiro. No Dia do Orgulho Autista (18/6), o estande da associação de escritores independentes será palco de um evento que destaca a importância da conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Autores com autismo e especialistas se reunirão para uma sessão de autógrafos e bate-papo sobre desafios e histórias de superação ligados ao TEA.

Dia 14 de junho

O estande também recebe no sábado (14/6), das 10h20 às 11h20, o autor mineiro com TEA Samuel Vitor, de Belo Horizonte de apenas 11 anos, e sua irmã Ana Luísa de 13 anos, que é ilustradora de seus livros. Eles autografam “Cis, a vaga-lume colorida”.

Livro infantil "Cis, a vaga-lume colorida", ilustrado por Ana Luísa, de 13 anos Reprodução

Samuel, de 11 anos, autor do livro "Cis, a vaga-lume colorida" Arquivo Pessoal

Dia 18 de junho

No dia 18 de junho, das 13h às 15h, no Espaço Leia Mais, da Bienal do Livro, no pavilhão 4, o público terá a oportunidade de conhecer e interagir com representantes do universo autista.

Entre os destaques, estarão a carioca Fernanda Fialho, que lança "As Histórias Que Meus Pais Não Contariam". No livro, ela compartilha sua experiência como mulher autista e mãe de Ana Laura, que também é autista. Fernanda aborda temas como saúde mental, maternidade atípica, luta antimanicomial e a ressignificação de traumas, com a experiência que a fez superar 15 internações psiquiátricas e se tornar uma voz potente no cenário da neurodiversidade.

Fernanda Fialho, autora de "As Histórias Que Meus Pais Não Contariam" Arquivo pessoal

No mesmo dia também será lançado "Conexão Autista", idealizado e coordenado pela coautora Lis Ribeiro, mãe de autista. A obra colaborativa reúne 25 capítulos escritos por diversos autores. Estarão presentes ainda as coautoras e mães de autistas Wane Luna Mesquita, que é neuropsicopedagoga, e Siloneide Vieira.

Neuropsicopedagoga Wane Luna Mesquita, coautora do livro "Conexão Autista" Arquivo pessoal

Já a produtora cultural Karina Galindo lança “O mistério das duas cabeças”, no estande do Escreva, Garota! no pavilhão 4, nos dias 20, 21 e 22 de junho na Bienal do Livro. O livro tem como diferencial capa impressa em braille e QR Code para acesso à locução de audiodescrição das ilustrações. A produção da parte acessível da publicação multiformato foi elaborada pela Fundação Dorina Nowill, referência nacional em inclusão para deficientes visuais. Autoconhecimento, bullying, diversidade, inclusão, respeito às diferenças e autoaceitação são temas marcantes da história.

Dia 20 de junho

A autora Karina Galindo, de “O mistério das duas cabeças”, irá proporcionar uma “vivência às cegas”, no dia 20 de junho, às 16h, que busca despertar mais empatia à pessoa com deficiência visual. Os leitores receberão tapa olhos e tatearão a capa do livro em braille enquanto escutam a locução do texto e a audiodescrição das imagens.

