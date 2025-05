Live discutirá particularidades na maternidade atípica

Em alusão ao mês das mães, o Instituto Serendipidade promove, no próximo dia , uma live especial pelo Instagram (@institutoserendipidade), a partir das 20h, com o tema: “A importância do acolhimento: os desafios emocionais da maternidade atípica”.

A conversa será conduzida por Débora Goldzveig, gerente institucional da entidade, e á como convidadas Lilian Bertozo e Fernanda Cammarota, mães acolhedoras do Projeto Laços, iniciativa do Instituto voltada ao amparo e fortalecimento de mulheres e famílias que têm filhos com deficiência. A luta diária e solitária das mães de filhos raros



A proposta da live é abrir espaço para o diálogo sincero sobre sentimentos muitas vezes silenciados: a culpa por não conseguir dividir a atenção com os outros filhos, por precisar se afastar do mercado de trabalho, por não cuidar de si como gostaria — além do peso emocional que pode acompanhar a responsabilidade de criar um filho com deficiência.

Serviço:

O que: Live “A importância do acolhimento: os desafios emocionais da maternidade atípica”

Data:

Horário: 20h