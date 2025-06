Coração partido não é só metáfora: estresse emocional causa danos reais

Rompimentos amorosos, perdas familiares ou choques emocionais intensos podem desencadear mais do que tristeza: eles podem partir o coração. A condição, conhecida como “Síndrome do Coração Partido” ou Síndrome de Takotsubo, recebeu esse nome por ser desencadeada, geralmente, por perdas emocionais. Com o aumento dos casos pós-pandemia e o estresse crônico na vida moderna, o alerta se torna ainda mais necessário.

De acordo com o cardiologista Augusto Vilela, situações de estresse extremo podem levar o coração a se comportar como se estivesse sofrendo um infarto. “É uma disfunção transitória, mas que pode ser grave, especialmente se não for diagnosticada a tempo. Mulheres pós-menopausa são as mais afetadas”, comenta.

Os sintomas incluem dor no peito, falta de ar e alterações eletrocardiográficas semelhantes ao infarto do miocárdio. “É fundamental que as pessoas saibam que emoções extremas podem repercutir no corpo de forma intensa e perigosa”, reforça Augusto.

O tratamento envolve suporte clínico, controle dos sintomas e acompanhamento psicológico. Mas os cuidados podem começar antes dos sintomas se manifestarem. Cuidar da saúde física e emocional reduz o risco do desenvolvimento de problemas cardíacos. “Mais do que tratar, precisamos prevenir. Promover saúde mental é também promover saúde do coração”, destaca o médico.

