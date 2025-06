Evento reúne atores do ecossistema de saúde para debater doenças raras

Com o objetivo de estimular discussões enriquecedoras a respeito do universo de doenças raras, a Casa Hunter, Associação Brasileira de Pacientes com Doenças Raras e seus cuidadores, com apoio da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras (Febrararas) e do Centro de Atendimento Integral e Treinamento em Doenças Raras em Porto Alegre, a Casa dos Raros, realiza a 10ª edição do Cenário das Doenças Raras no Brasil. O evento acontece em , no Teatro WTC em São Paulo (SP), e será realizado de maneira híbrida (presencial com intérprete em linguagem de Libras e com transmissão online em português, inglês e espanhol).

Atuando no terceiro setor há mais de uma década, Daher pontua progressos e dificuldades. “Quando o assunto é doenças raras, é inegável que tivemos avanços, significativos, a partir de 2014 com a Portaria 199 e com novas resoluções para melhorar a área regulatória no País - na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para priorizar registros de medicamentos e alguns Projetos de Lei – entretanto, ainda existem muitos desafios. Um dos principais deles é em relação ao acesso a tratamentos. Também não posso deixar de falar sobre a necessidade de incluir o tema (diagnóstico precoce) nas políticas públicas de forma transversal, com enfoque na educação permanente dos profissionais de saúde da atenção primária e na criação de protocolos de triagem e suspeição clínica mais eficientes”, complementa Daher.

https://eventos.congresse.me/cenariodasdoencasraras2025/edicoes/cenariodoencasraras2025 A programação do evento compreende três mesas de discussões, que serão compostas por convidados renomados e intermediadas pela jornalista, Natalia Cuminale, do Futuro da Saúde. A primeira mesa abordará as políticas públicas atuais bem como o impacto da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a concessão judicial de tratamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Já a mesa, discutirá as propostas de modernização no fluxo de acesso dos pacientes no sistema de saúde (público e privado). Para finalizar, a terceira mesa debaterá as tendências globais (terapias inovadoras em doenças raras). Para participar da 10ª edição do Cenário das Doenças Raras no Brasil é preciso se inscrever pelo site:. As inscrições são gratuitas e limitadas.

Entre outras ações, o encontro também chamará atenção para a campanha ‘Futuro não se apaga’. A iniciativa foi idealizada pela Febrararas e conta com vídeo e carta aberta, disponíveis no hub do movimento, que convidam a sociedade civil, gestores e legisladores a refletirem sobre a importância de construir um sistema de saúde que assegure o direito fundamental à vida e à saúde, priorizando soluções que realmente atendam às necessidades da população.