Médicos e estudantes se reúnem com Jairo Bauer em debate sobre saúde mental

No próximo dia 11 de junho, quarta-feira, às 19h30, a Afya promove um talk show com o tema “Cuidando de Quem Cuida: Saúde Mental de Médicos e Acadêmicos de Medicina”. O evento será transmitido ao vivo pelo canal da empresa no YouTube.

O evento contará com a participação de Jairo Bouer, médico com ampla atuação em temas relacionados à saúde mental, sexualidade e comportamento. Com reconhecimento nacional por sua contribuição à educação, ele abordará os impactos emocionais enfrentados por profissionais e estudantes de medicina, além de estratégias de cuidado e prevenção.

A iniciativa integra a programação da Afya MasterClass, um programa de talk show criado para proporcionar um ambiente interativo e informativo, voltado aos alunos das faculdades de Medicina, mas com transmissão aberta ao público em geral. A Afya está presente no estado de Minas Gerais, por meio das instituições de graduação Afya Ipatinga, Afya FASASETE, Afya Unifipmoc, Afya Uniptan e Afya FMIT. Além das unidades de pós-graduação e educação continuada em Belo Horizonte e Montes Claros.

Com duração de 60 minutos, o programa tem como objetivo promover um espaço de discussão sobre temas atuais da medicina, compartilhar experiências inspiradoras e debater questões relevantes para o futuro dos estudantes da área da saúde. A transmissão é mensal e conta com a participação de médicos, profissionais da saúde e especialistas renomados, enriquecendo o aprendizado dos futuros profissionais.

Os interessados podem acompanhar a transmissão por meio do canal da Afya no Youtube ou direto no link.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia