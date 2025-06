Junho Laranja: mês de conscientização sobre a leucemia e a anemia

Já fez seu hemograma este ano? Estamos no Junho Laranja, mês de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e tratamento adequado da anemia e da leucemia. Por meio de um simples exame de sangue, é possível começar uma investigação. Identificar a doença precocemente pode salvar a sua vida!

leucemia é um tipo de câncer que afeta os glóbulos brancos, células responsáveis pela defesa do organismo. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), são estimados cerca de 11 mil novos casos no Brasil para este ano. Embora seja mais comum em crianças e idosos, pode atingir pessoas de todas as idades.

Segundo a hematologista coordenadora da Hematologia do Instituto de Oncologia Ciências Médicas de Minas Gerais (IONCM-MG) e professora da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG), Marcia Torresan Delamain, alguns sintomas da leucemia podem ser confundidos com outras doenças comuns, o que dificulta o diagnóstico. "É importante que o paciente fique atento a alguns sinais de alerta, como cansaço excessivo, febres ou infecções frequentes, palidez, sangramentos e hematomas sem motivo aparente, dores nos ossos ou articulações ou aumento dos gânglios linfáticos", aconselha a especialista.

Já a anemia é um problema de saúde comum em todo o mundo. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que 30% da população global é anêmica, principalmente crianças de até 2 anos e mulheres adultas, apesar de também poder acometer adolescentes, homens e idosos. No Brasil, o Ministério da Saúde aponta que mais de 20% das crianças abaixo de 5 anos apresentam a doença, assim como cerca de 29% das mulheres adultas. Além disso, estima-se que até 50% da população tenha carência de ferro, sobretudo em grupos com menor renda.

O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de sucesso no tratamento. “Um simples hemograma completo pode identificar alterações nas células sanguíneas que merecem investigação”, completa a hematologista.

Prevenção e estilo de vida

Uma das maneiras de prevenir doenças do sangue é fortalecer seu sistema imunológico com uma dieta diversificada e equilibrada, rica em frutas e vegetais, aumentando, assim, a ingestão de antioxidantes e nutrientes essenciais. Uma dica é consumir alimentos que sejam fonte de vitamina B12, como carne bovina e suína, aves e peixes, além de gema de ovo.

De acordo com a nutricionista do IONCM-MG, Lívia Dutra Miranda, podem ser adotadas estratégias para aumentar a absorção de alguns nutrientes, como o ferro, que tem a absorção elevada quando consumido com alguma fonte de vitamina C, como limão, laranja, acerola, abacaxi e mexerica. “Outros alimentos que também podem melhorar o sistema imunológico por terem uma forte ação antioxidante são: própolis, gengibre, canela e açafrão-da-terra (cúrcuma). Além disso, manter uma rotina de exercícios, evitar o consumo de álcool e de tabaco, e manter noites de sono adequadas são potentes moduladores imunológicos. O tabagismo é um fator de risco conhecido para o desenvolvimento de diversos tipos de câncer, incluindo a leucemia”, explica a especialista.

A nutricionista fez uma lista de alimentos ricos em nutrientes importantes para a saúde do sangue. Confira!





Fontes de vitamina A: gema de ovo, leite integral, iogurte, fígado, manga, mamão, abóbora, cenoura, espinafre, batata-doce, acelga, couve, brócolis, agrião, rúcula, tomate.

Fontes de vitamina C: acerola, laranja, limão, mexerica, caju, kiwi, morango, brócolis, pimentão, tomate, alho.

Fontes de vitamina D: peixes, gema de ovo, leite, cogumelos, ostra, fígado e exposição controlada à luz do sol (ou luz ultravioleta).

Fontes de vitamina E: sementes, gema de ovo, óleos vegetais, espinafre, brócolis, couve, agrião, abacate, manga, amendoim, abóbora, pimentão vermelho.

Fontes de ferro: carnes vermelhas, fígado, gema de ovo, frutos do mar, feijão, lentilha, grão-de-bico, ervilha, espinafre, couve, agrião, aveia, quinoa.

Fontes de zinco: frango, fígado, peru, ostra, camarão, lagosta, feijão, aveia, farelo de trigo, castanha de caju, amêndoas, gergelim, sementes de abóbora e de girassol.

Fontes de selênio: castanha-do-pará, peixes, carnes, ovos, grãos integrais e cogumelos.