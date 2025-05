Anemia pode virar leucemia? Hematologista responde pergunta e dúvidas

A anemia é uma condição clínica bastante comum, que afeta cerca de 1,6 bilhão de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Já a leucemia, um tipo de câncer que atinge os glóbulos brancos, é mais rara, mas ainda assim significativa: foram estimados 11.540 novos casos da doença no Brasil em 2023, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA).