Brasil recebe evento mundial de medicina complementar e integrativa

Com mais de nove milhões de atendimentos realizados em 2024 pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito das práticas integrativas e complementares em saúde (PICS) – um aumento de 70% em dois anos, segundo o Ministério da Saúde -, o Brasil vive um momento de expansão do acesso e crescente adesão da população a essas práticas, que ampliam as possibilidades terapêuticas dos cuidados em saúde centrados na pessoa e baseados em evidências científicas.

Os dados, de acordo com a pasta da Saúde, refletem os avanços da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), que desde 2006 reconhece a importância das PICS, denominadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas (MTCI), a exemplo da fitoterapia, da acupuntura, da yoga e da medicina antroposófica, entre outras, responsáveis pelo cuidado de saúde primário ou preferencial de 80% da população mundial. Vale ressaltar que o conceito de MTCI abrange as medicinas indígena e de matriz africana e a saúde planetária.

Nesse contexto, o país sediará, de 15 a 18 de outubro de 2025, no Riocentro, Rio de Janeiro, o principal evento mundial dedicado ao avanço da saúde global por meio das MTCI. Trata-se do 3º Congresso Mundial de Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa (3rd WCTCIM – World Congress on Traditional, Complementary and Integrative Medicine), que acontece após Berlim (2017) e Roma (2023).

Organizado pelo Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIN), pela Sociedade Internacional de Pesquisa em Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa (ISCMR) e pela Sociedade Europeia de Medicina Integrativa (ESIM), o 3rd WCTCIM tem entre seus parceiros a Plataforma IdeiaSUS, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), um dos maiores espaços virtuais de experiências desenvolvidas por unidades e trabalhadores do SUS, em todo Brasil, dedicado à reflexão e ao aperfeiçoamento da Saúde Pública e Coletiva.

“Por meio da parceria do congresso com a IdeiaSUS, ampliamos o formato de submissão de resumos – incluindo relatos de experiências – de todas as regiões do mundo, com vídeos que ficarão como acervo para a Fiocruz após o evento”, afirma o professor Ricardo Ghelman, médico consultor da OMS, diretor do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIN) e um dos seis presidentes do 3rd WCTCIM. Ricardo ressalta, ainda, o impacto da realização do congresso no Brasil: “É a oportunidade de trazer para o Sul Global a contribuição da diversidade de saberes de regiões do mundo, em geral, sub-representadas nesses congressos mundiais, como África, Oriente Médio, Sudoeste Asiático e América Latina”.

Submissão de propostas

Profissionais de saúde e pesquisadores têm até o dia 18/06 para submeter seus resumos de pesquisa, relatos de casos e relatos de experiências, além de propostas de atividades para a programação e de Grupos de Interesse Especial (SIGs). Todos os resumos aprovados serão publicados em suplemento especial da Frontiers in Public Health, periódico científico oficial do 3º WCTCIM, garantindo ampla visibilidade internacional e divulgação científica. Os relatos de experiências aprovados também serão publicados na IdeiaSUS Fiocruz, em espaço reservado para este fim.

“Trata-se de uma importante parceria, que permitirá ampliar a troca de saberes e experiências mundiais sobre as MTCIs. A IdeiaSUS, atualmente, já abriga uma Comunidade de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, conhecida como CPICS, compartilhando centenas de experiência sobre a área, bem como livros e artigos que contribuem para o aperfeiçoamento da PNPIC e do SUS”, realça o jornalista e coordenador da IdeiaSUS Fiocruz, Wagner Barbosa.

Os temas prioritários do 3rd WCTCIM são: um panorama de pesquisas para saúde mental, câncer, doenças cardiovasculares; a diversidade de saberes tradicionais, incluindo Medicinas Indígenas e Plantas Medicinais; o uso da Inteligência Artificial na área; o desafio do enfrentamento da Saúde Planetária; e a promoção de cidades inteligentes e saudáveis.

Programação inclui estratégia global recém-lançada

A Estratégia de Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa 2025-2034, recém-lançada pela OMS em sua Assembleia Mundial, em Genebra, em maio deste ano, será apresentada no 3rd WCTCIM. O documento norteará as políticas públicas na próxima década informadas por evidências.

Lançamentos aguardados por 170 países também estão confirmados: da Global Traditional Library, iniciativa do Global Traditional Medicine Centre (GTMC/OMS), que reunirá as evidências científicas na área com acesso aberto; da 11ª edição da Classificação Internacional de Doenças (CID-11) que de forma inovativa incluiu o capítulo sobre Medicina Tradicional com os diagnósticos da Medicina Chinesa e Ayurveda; e da International Network of Integrative Pediatrics (INIP) com a participação inicial de lideranças em pediatria de 50 instituições de 15 países.

Como um dos objetivos do congresso, será construída – em parceria com a OMS – a Aliança Global de Consórcios e instituições de pesquisa das seis regiões do mundo. O 3º WCTCIM marcará, ainda, o 20º Congresso Internacional sobre Pesquisa em TCIM, e o 17º Congresso Europeu sobre Medicina Integrativa.

3º Congresso Mundial de Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa

Data: De 15 a 18 de outubro de 2025



Local: Riocentro - Av. Salvador Allende, 6.555, bairro Barra Olímpica, Rio de Janeiro



Inscrições: https://wctcim.cabsin.org.br/new/registration/

Submissão de resumos de pesquisa, relatos de casos e relatos de experiências: https://wctcim.cabsin.org.br/new/submission/

Atividades para a programação: https://wctcim.cabsin.org.br/new/proposals-for-activities/

Submissão de Grupos de Interesse Especial (SIGs): https://wctcim.cabsin.org.br/new/sig-submission/