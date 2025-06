Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Você já ficou curioso para saber quantos "gêmeos" você tem espalhados pelo mundo? A ferramenta “Population.io”, criada em 2014, desvenda essa e outras coincidências. Com base nos dados do levantamento Perspectivas da População Mundial, feito pela Organização das Nações Unidas (ONU), a plataforma mostra quantas pessoas nasceram na mesma data que você em cada país e no mundo inteiro. Também é possível ter acesso a uma estimativa de quantos indivíduos nasceram na mesma hora. Entre os mais de oito bilhões de habitantes da Terra, a plataforma diz qual a sua posição no “ranking de idade”. Por exemplo, uma pessoa que nasceu em julho de 2001 está aproximadamente na posição número 3,1 bilhões entre as pessoas vivas no planeta, e a estimativa é atualizada em tempo real. Ao colocar as informações de data de nascimento e local, o site também mostra ao usuário a estimativa de vida com base nos dados demográficos existentes. Para mais informações: https://population.io/.

Tomógrafo realiza 1,2 mil exames ao mês, podendo atingir cerca de 15 mil tomografias ao ano José Cruz/Agência Brasil



Diagnóstico pelo SUS



O Ministério da Saúde realizou a entrega de um tomógrafo computadorizado e um mamógrafo com capacidade de realizar biópsia durante a inauguração da nova Unidade de Diagnóstico por Imagem (UDI), do Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB).O tomógrafo realiza 1,2 mil exames ao mês, podendo atingir cerca de 15 mil tomografias ao ano, e tem 80 canais de captação de imagens em 160 cortes, o que permite cobrir mais detalhes da anatomia de uma pessoa. A mamografia realizada na unidade também será mais ágil, já que o equipamento exibe a imagem instantaneamente, sem a necessidade de leitura de placas. O mamógrafo permite ainda a coleta de material para biópsia e diagnóstico de câncer de mama com mais conforto para a paciente. O novo equipamento tem capacidade de realização de cerca de 200 exames ao mês, podendo atingir até 3,5 mil exames ao ano.

As queimaduras podem causar dor intensa, internações prolongadas e sequelas importantes Freepik

Simpósio de Endocrinologia gratuito

A Dasa Educa, braço educacional da Dasa, promove, nos dias 10 e 11 de junho, o 2º Simpósio de Endocrinologia. Totalmente on-line e gratuito, o evento é voltado para médicos e trará debates sobre temas atuais da prática clínica, como o papel da medicina diagnóstica no cuidado de pacientes transgênero, atualizações no diagnóstico de diabetes e dislipidemia, saúde óssea e doenças da tireoide. Participam da programação especialistas em endocrinologia, radiologia e patologia de diferentes regiões do Brasil. Os participantes terão direito a certificado ao final do evento. “Estimular a troca de experiências é essencial para o avanço da endocrinologia no país”, afirma Rosita Fontes, endocrinologista da Dasa e integrante da comissão organizadora. Mais informações: dasaeducaeventos.com.br/app/simposio-de-endocrinologia-2025.