Ação gratuita neste sábado (10/5) conscientiza sobre câncer oral em pets

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Neste sábado (10/5), o grupo Zooclínicas promove um evento gratuito e aberto ao público em Belo Horizonte para marcar o Maio Vermelho — mês de conscientização sobre o câncer oral e os cuidados com a saúde bucal de cães e gatos. A ação acontece das 9h às 12h, na unidade Zoodonto, localizada na Rua do Ouro, 432, no bairro Serra.

A programação inclui avaliação da cavidade oral com profissionais especializados em odontologia e oncologia veterinária, orientações sobre higiene bucal dos pets, distribuição de brindes e condições especiais para tratamentos realizados durante a campanha.

Segundo o médico-veterinário Luiz Sofal, o objetivo da iniciativa é informar tutores sobre os riscos e sinais de doenças muitas vezes silenciosas. “Muitos tutores desconhecem que os pets também podem desenvolver câncer na cavidade oral, além de problemas como gengivite, tártaro e infecções. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de tratamento e de uma boa qualidade de vida. Por isso, ações como essa são fundamentais para promover a saúde e o bem-estar dos animais”, destaca.

A expectativa é receber tutores de diferentes regiões da capital mineira, incentivando o cuidado contínuo com a saúde bucal dos pets.

Serviço

Ação Maio Vermelho

Data: 10 de maio

Horário: 9h às 12h

Local: Zoodonto – Rua do Ouro, 432, bairro Serra

Atendimento gratuito