Referência em meditação e bem-estar, BK Shivani vem ao país para palestras

A líder espiritual e palestrante BK Shivani desembarca no Brasil pela primeira vez para uma série de palestras, que acontecem entre 10 e 16 de maio. Os eventos ocorrem em Belo Horizonte, São Paulo, Serra Negra, no interior paulista, e Salvador. Todas as palestras são abertas ao público e contam com meditação guiada, além de tradução simultânea.



Na capital mineira, a palestra está marcada para 14 de maio, às 19h, no Cine Theatro Brasil. Os ingressos, gratuitos, podem ser retirados diretamente no teatro, a partir das 18h. A capacidade de público é de 1 mil pessoas, e as entradas são distribuídas por ordem de chegada, até a lotação do espaço.



BK Shivani diz que, em BH, vai falar sobre o poder de um pensamento. Ela lembra que todos estão acostumados a pensar muito, o dia todo. Mas quem cria os pensamentos?, questiona. "Somos nós. Se temos a capacidade de criar podemos escolher o que pensar. Assim alinhamos as vibrações dos nossos pensamentos com a transformação que desejamos. Por exemplo, quando pensamos 'eu sou sempre pacífico', esse é um comprometimento de manter a calma mesmo diante das tempestades da vida. É sobre encontrar um oásis de paz internamente, independente do tumulto externo", explica.



Professora e praticante de meditação Raja Yoga há 28 anos, Shivani conquistou notoriedade na Índia por meio do programa de TV Awakening with Brahma Kumaris (Despertando com a Brahma Kumaris, em português), no qual era entrevistada pelo ator indiano Suresh Oberoi.



O programa, com mais de 2 mil episódios transmitidos desde 2007 por canais como Aastha International TV, Starplus TV e Zee TV, ajudou milhões de telespectadores a superarem ansiedade, depressão e conflitos de relacionamento. Uma de suas séries, Unlimited Happiness, foi transformada em livro e se tornou best seller na categoria religiosa e espiritual da Amazon Índia.



Shivani conta que a meditação Raja Yoga, que combina introspecção e autoconhecimento para alcançar equilíbrio emocional, é uma prática que promove a autotransformação através da conexão com a Energia suprema. É acessível a pessoas de todos os backgrounds e religiões, mesmo aqueles sem uma religião, esclarece. Como ensina, não há mantras ou rituais, mas um conhecimento ancestral que ajuda as pessoas a explorarem sua própria espiritualidade. "Propicia o entendimento lógico e prático do funcionamento da consciência, além de estimular a mudança de hábitos para uma vida mais leve, saudável e preenchedora", diz.



A líder espiritual reforça que pensamento é energia e, a depender da qualidade do pensamento, essa será a energia produzida. "Quando temos pensamentos negativos sobre alguém, eles vibram e chegam até essa pessoa. Essa pessoa, por sua vez, cria pensamentos e emoções semelhantes sobre nós. Ou seja, as pessoas captam nossas mensagens e respondem de acordo. Como resultado, a nossa energia e a da outra pessoa diminui e isso tem um efeito negativo no nosso relacionamento. Quando decidimos ter apenas pensamentos positivos em relação aos outros, isso eleva nossa energia e a dos outros também. Essa atitude muda nossa própria realidade e ajuda a mudar a do outro", reflete.



Shivani já realizou turnês na Europa, Estados Unidos e Ásia, tem livros publicados e é reconhecida como uma liderança feminina no campo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. "Reclamamos das pessoas, das situações, do clima, do mundo. Ficamos mal-humorados, tensos, estressados e ansiosos. Pensamos.... por que as coisas não são do jeito que eu gostaria que fosse? Mas quem está no comando? Quem está segurando o controle remoto da minha vida? São as situações ou eu? São os outros ou eu?", indica.



Quando o indivíduo assume, finalmente, o controle, recupera a dignidade, a alegria e a autoestima. Deixa de ser influenciado pelo externo e passa a influenciar. "Eu aumento minha resiliência e transformo problema em solução. É por isso que há uma busca crescente pelo desenvolvimento pessoal atualmente. As pessoas não querem mais entregar aos outros o controle remoto de suas vidas", salienta.



Shivani lembra que, em um mundo acelerado, a prática da meditação deixou de ser um exercício espiritual opcional para se tornar uma ferramenta necessária para o bem-estar mental e emocional. A meditação, especialmente na forma de Raja Yoga, segundo ela, oferece uma maneira de recarregar a “bateria da alma”, capacitando as pessoas a superar os desafios da vida. "Ao conectar nossa alma (mente) com a Alma Suprema (Deus), recorremos a uma fonte infinita de poder e paz, transformando gradualmente nossos pensamentos, palavras e ações".



A Brahma Kumaris é uma ONG internacional que ensina meditação Raja Yoga como ferramenta para experimentar paz na mente e lidar com a complexidade da vida com equilíbrio. Foi fundada na Índia em 1937 e está presente no Brasil desde 1979. Em 2017, Shivani foi nomeada embaixadora da boa vontade pela Associação Mundial de Psiquiatria. No YouTube, ultrapassa 6 milhões de inscritos e acumula 950 milhões de visualizações. Em suas redes sociais, reúne 3,9 milhões de seguidores no Facebook e 1,8 milhão no Instagram.



Ela fala sobre a atitude de muitas pessoas de negligenciar a a vida pessoal e a saúde justificando que estão tocando as carreiras rumo ao sucesso e que isso deixará a família feliz. Mas é preciso ter a consciência, diz Shivani, que o sucesso interior é a fundação do sucesso exterior.



"Uma vez que internalizamos isso, nosso tempo começa a fluir em direção ao equilíbrio. Cada área da vida deve ser considerada: trabalho, tempo pessoal, saúde, família, finanças, espiritualidade, relacionamentos, hobbies, socialização e relaxamento. Uma boa prática é pausar e checar, à noite, se estamos dividindo tempo e energia para equilibrar todas essas áreas. E, quando alcançamos esse equilíbrio na vida, a harmonia vem naturalmente".

