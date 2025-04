Canetas emagrecedoras, só com receita

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu na quarta-feira (16/4) tornar obrigatória a retenção de receita médica na venda de remédios conhecidos como canetas emagrecedoras, tais quais Ozempic, Saxenda e Wegovy. A medida começará a valer 60 dias após sua publicação, que deve ocorrer nos próximos dias. Com a decisão, as farmácias deverão reter a receita no ato da compra. Para serem aceitas nas drogarias, as receitas deverão ter validade de 90 dias e vir em duas vias. O receituário deverá ser registrado no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC). A Anvisa informou que a restrição foi aprovada por conta do número elevado de eventos adversos relacionados ao uso indiscriminado dos remédios sem orientação profissional. As "canetas emagrecedoras" são prescritas para pacientes com diabetes tipo 2. Como efeito colateral, provocam a perda de peso e passaram a ser procuradas por consumidores sem acompanhamento médico.



Mulheres com tocofobia costumam evitar relações sexuais, desconfiar de métodos contraceptivos, tomar pílula do dia seguinte de forma recorrente ou até sofrer crises ao menor sinal de atraso menstrual Freepik



Medo de engravidar?

Para algumas mulheres, o simples pensamento sobre gravidez pode desencadear crises de ansiedade e pânico. O nome disso é tocofobia: o medo intenso e persistente de engravidar ou de passar por um parto. A condição é reconhecida como um transtorno mental, mas ainda é pouco falada. Mulheres com tocofobia costumam evitar relações sexuais, desconfiar de métodos contraceptivos, tomar pílula do dia seguinte de forma recorrente ou até sofrer crises ao menor sinal de atraso menstrual. A origem do transtorno pode estar ligada a traumas anteriores, experiências negativas com partos, relatos familiares ou simplesmente ao medo da dor e das mudanças físicas e emocionais provocadas pela gestação. O mais indicado é o acompanhamento por um profissional capacitado, como o psicólogo perinatal, que lida com transtornos emocionais relacionados à gestação, parto e pós-parto.

A hipertensão é caracterizada pela elevação persistente dos níveis de pressão arterial Freepik

Doença silenciosa

Apesar de comum, a hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença silenciosa e traiçoeira. Entre 2006 e 2016, mais de 489 mil mortes foram registradas no Brasil em decorrência da condição, segundo dados do Ministério da Saúde. Sem apresentar sintomas claros na maioria dos casos, a doença pode evoluir e se tornar um fator de risco para infarto, acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência cardíaca e comprometimento dos rins. A hipertensão é caracterizada pela elevação persistente dos níveis de pressão arterial. Em adultos, é diagnosticada quando os valores são iguais ou superiores a 140mmHg na pressão sistólica (a chamada pressão máxima) e 90mmHg na diastólica (a pressão mínima). A genética tem forte influência na hipertensão. Quem tem pai e mãe com hipertensão, corre maior risco de desenvolver a doença. Embora não existam testes genéticos amplamente usados, o histórico familiar é um importante sinal de alerta. Nesses casos, é essencial monitorar a pressão, manter uma alimentação saudável e praticar atividade física para prevenir ou controlar o problema.