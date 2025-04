Paralisia facial súbita: você conhecia a doença do rapper Lil Nas X?

O artista estadunidense Lil Nas X, de 26 anos, surpreendeu fãs e seguidores ao compartilhar em suas redes sociais que estava hospitalizado após apresentar uma paralisia súbita no lado direito do rosto. Em vídeos publicados diretamente do hospital, o artista mostrou que apenas o lado esquerdo do rosto respondia aos movimentos, enquanto o direito permanecia imóvel. Apesar do susto, Lil Nas X manteve o bom humor e tranquilizou o público, afirmando estar bem, e espera uma recuperação rápida.

Segundo Carolina Souza, neurocientista e PhD em Neurologia pela USP, a paralisia facial súbita pode ter diversas causas, sendo as mais comuns a paralisia de Bell e a síndrome de Ramsay Hunt. “Essas condições geralmente são temporárias e podem estar relacionadas a infecções virais, inflamações ou até mesmo complicações neurológicas”, explica a especialista em reabilitação de distúrbios neurológicos.

Carolina destaca que o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento. “Ao notar perda de movimentos em um dos lados do rosto, dificuldade para sorrir, piscar ou assimetria facial, é importante procurar atendimento médico imediatamente. O tratamento pode envolver medicamentos, fisioterapia e, em alguns casos, técnicas de neuromodulação para acelerar a recuperação”, orienta.

Conforme a neurocientista, a neuromodulação não é o ideal no caso de Lil Nas X, pois ele se encontra em um estágio agudo da paralisia facial. “Nessa fase, o tratamento costuma focar em outras abordagens para aliviar os sintomas e promover a recuperação, já que as técnicas de neuromodulação são mais indicadas para outros momento da condição”, exlica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia