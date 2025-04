Assim como Cauã Reymond, há quem não use desodorante

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cauã Reymond está em conflito com o elenco da novela "Vale Tudo", em especial com a sua dupla Bella Campos --tudo, é claro, de acordo com relatos de bastidores. Ela teria reclamado do odor do parceiro de cena e, em meio aos rumores, internautas resgataram uma declaração do ator, que disse não usar desodorante.

"É uma tradição mesmo. Transpiro diferente", disse Cauã, em 2012, no programa Vamos Combinar (GNT). A declaração do ator, no entanto, não é condenável. Assim como ele, há quem não use desodorantes ou antitranspirantes e também quem faz o uso incorreto.

"O desodorante não é uma regra universal, é uma questão de conforto e convivência social", diz Andressa Sato, médica dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Há pessoas que não produzem odor e, portanto, não precisam usar desodorante. "O odor é causado pela ação das bactérias no suor. Então, se há suor e bactéria juntos, o odor pode aparecer. Essa variação pode ser decorrente de fatores genéticos, dependendo da quantidade de glândulas sudoríparas", explica a dermatologista.

"As glândulas sudoríparas podem ser écrinas e apócrinas. As segundas produzem um suor mais 'gorduroso', que as bactérias metabolizam, gerando o mau odor", diz Sato. É comum que populações do leste da Ásia não produzam mau cheiro porque apresentam uma alteração no gene ABCC11 das glândulas apócrinas."

Além do fator genético, hábitos de higiene, hormônios e alimentação também influenciam na intensificação do mau cheiro. A dermatologista cita alimentos como alho, cebola, curry, álcool e carne vermelha.

CONTRAINDICAÇÃO

Pessoas com a pele sensível, alergias, pele sensibilizada (após depilação, por exemplo), não são aconselhadas a usar desodorante. Ingredientes como álcool, fragrâncias sintéticas, parabenos e alumínio, presentes na composição dos produtos podem causar reações, segundo a médica.

Desodorantes naturais, com ingredientes suaves, são indicados pela especialista: "Bicarbonato de sódio (em baixa concentração), óleos essenciais (tea tree, lavanda), argilas ou amido de milho, que absorve a umidade. Vinagre de maçã diluído em água, que tem ação antibacteriana, e cristal de alúmen (pedra hume)".

Contudo, eles não possuem a capacidade de bloquear o suor. "Você continua transpirando, o que é natural e saudável. Eles atuam no controle das bactérias causadoras de mau cheiro, neutralizando o odor e absorvendo um pouco da umidade", explica Sato.

Uso de roupas de algodão e manter a higiene local também ajudam a prevenir o mau cheiro.

BOM USO DO DESODORANTE

Andressa Sato elenca dicas para usar o desodorante da melhor maneira, garantindo efetividade e durabilidade:

- Aplicar com a pele limpa e seca, após o banho é o melhor momento. Se estiver suado, limpar e secar bem antes de aplicar

- Evite exagerar na quantidade. Uma ou duas passadas, seja de spray ou de roll-on, já são suficientes. Muito produto pode causar acúmulo e até irritação

- Não aplicar sobre pele irritada ou lesionada, o que pode causar ardência ou piora da irritação

- Esperar secar antes de vestir a roupa, para evitar manchas e melhorar a eficácia do produto

- Quando necessário, pode ser reaplicado durante o dia, especialmente em dias quentes ou após exercícios