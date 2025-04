Mulher confunde colírio com cola e fica 2 meses com pálpebras coladas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A americana K’netha Faggart passou quase dois meses sem conseguir abrir os olhos após confundir um colírio com cola de unhas postiças. Ela estava sentindo uma irritação nos olhos por causa das lentes de contato e procurou alívio no medicamento, mas aplicou o produto errado diretamente no olho.

A dor foi imediata. Ela logo tentou esfregar o olho, mas acabou colando o dedo também. “Queimou muito e eu imediatamente me levantei e corri para o banheiro tentando limpá-lo. Quando entrei no banheiro para abrir a torneira, quando fui tentar colocar a água no meu olho, meu dedo estava grudado no olho naquele momento e foi aí que percebi que era a cola”, disse em entrevista ao Queen City News.

Desesperada, a filha de K’netha levou a mulher ao hospital. Os médicos e enfermeiros tentaram abrir os olhos com água, mas não obtiveram sucesso. “Minha pálpebra estava colada ao globo ocular como se estivesse colada, colada. Eles tentaram várias vezes e não conseguiram abrir, nem se mover, nem nada”, afirmou.

Um oftalmologista abriu o olho dela e recuperou uma grande gota de cola, mas o problema ainda não foi solucionado. "Ele podia ver que o globo ocular estava todo arranhado. Ainda tinha cola no canto do olho e embaixo dele”, contou.

K'netha ficou com um tampão por quase dois meses. Os médicos acreditam que ela se recuperará totalmente, mas pode ter alguma perda de visão. "Eu consigo lidar com alguma perda de visão. Toda essa coisa de ser cega é tão assustadora e me deixou em um lugar sombrio. Tenha muito cuidado e sempre leia tudo antes de colocar nos olhos. Ele (o oftalmologista) disse que isso é muito comum. Ele havia tratado pessoalmente outros cinco casos em um mês antes disso”, recomendou.

A Austrália é um lugar lindo, mas esconde inúmeros perigos. Um vídeo bem inusitado gravado por lá deu o que falar no TikTok. Patty Jansen por Pixabay Nele, um casal de turistas aparece interagindo com uma ave bem peculiar que se aproxima enquanto os dois parecem relaxar em uma praia. reprodução O registro logo ganhou repercussão porque diversos internautas começaram a comentar no vídeo, dizendo que o animal não só não era inofensivo como se tratava de uma das aves mais perigosas do mundo! reprodução “Você filma um passarinho fofo que vê na praia”, disse a jovem no vídeo que teve mais de 3 milhões de visualizações. reprodução O animal em questão é o “casuar”, uma espécie de ave de grande porte comum do norte da Austrália e da Nova Guiné. Eles são excelentes nadadores, podem saltar 1,5m e correr a 50km/h! Anja Schröder por Pixabay Os especialistas dizem que, embora não sejam animais agressivos por natureza, eles podem atacar humanos caso se sintam acuados. Kreingkrai Luangchaipreeda por Pixabay Uma patada de um “casuar” tem o mesmo efeito de um punhal e ele é capaz até de decepar um membro humano! S. Nagel por Pixabay Em abril de 2019, na Flórida, um "casuar" atacou o próprio dono, um homem de 75 anos que acabou morrendo em consequência dos ferimentos causados pelo ataque do animal. Confira outros perigos mortais da Austrália! xiSerge por Pixabay Gympie-gympie: Imagina que você está ali, fazendo uma trilha gostosa num domingo de sol e de repente sente uma dor incontrolável que não veio de nenhum animal, mas sim de uma… planta! wikimedia commons Steve Fitzgerald Trata-se da “gympie-gympie”, conhecida popularmente como “gympie-ferrão”, uma planta encontrada na região leste da Austrália. Essa folhinha que parece inofensiva é capaz de inocular uma toxina poderosa que causa dores fortes por semanas. wikimedia commons Kaviyadharshini Selvakumar Tem até uma árvore, a “gympie-gigante”, que pode atingir 40 metros de altura! wikimedia commons Steve Fitzgerald Peixe-pedra: Com apenas 40cm e cerca de 2,4kg, o peixe-pedra é um dos animais mais perigosos da Austrália e do mundo, devido ao seu alto índice de toxicidade. Andrea Bohl por Pixabay Embora não seja um animal que costuma atacar, algumas pessoas acabam pisando neles acidentalmente, o que pode ser fatal se o tratamento não for rápido o suficiente. wikimedia commons NasserHalaweh Crocodilo-de-água-salgada: Atualmente, é considerado o maior réptil do mundo e alguns machos podem chegar a 7 metros de comprimento! É um dos animais mais perigosos da Austrália. Há relatos de vários ataques fatais a seres humanos. Bishnu Sarangi por Pixabay Cobra-da-morte: Não se deixe enganar pelo tamanho – elas não costumam passar de um metro de comprimento. Essas cobras têm um ataque muito rápido e uma picada pode matar uma pessoa em até seis horas! wikimedia commons Petr Hamerník Aranha-teia-de-funil: Essa aranha pode medir até 3,5cm e vive em regiões ao redor de Sydney, uma das maiores cidades da Austrália. Ã? considerado um animal muito agressivo e seu veneno é capaz de matar uma pessoa se não for tratado adequadamente. wikimedia commons Doug Beckers Taipan-do-interior: Também conhecida como “cobra-feroz”, essa cobra costuma ser extremamente agressiva e seu veneno pode matar várias pessoas com uma só picada. Karsten Paulick por Pixabay Arraia-de-cauda-curta: É considerada a maior espécie de arraia do mundo e habita as costas da Austrália e da Nova Zelândia. Apesar de não serem animais agressivos por natureza, eles vão se defender caso se sintam ameaçados. idefix por Pixabay Seu veneno é complexo e poderoso. Além de causar dores no local da picada, suas toxinas afetam o sistema circulatório e respiratório das vítimas. Francisco Davids por Pexels Polvo-de-anéis-azuis: Você que assistiu “Professor Polvo” e ficou encantado, melhor tomar cuidado. Essa espécie que vive na Austrália é altamente venenosa e há vários registros de acidentes fatais com humanos por lá. wikimedia commons Sylke Rohrlach Tubarão-cabeça-chata: Esse tubarão adora águas rasas, costuma ser agressivo e pode aparecer inclusive em água doce! Nem banho de rio está a salvo na Austráliaâ?Š wikimedia commons Albert Kok Irukandji ou “vespa-marinha”: Essa espécie de água-vive costuma viver na costa norte da Austrália e é simplesmente um dos animais mais venenosos do mundo. Ela pode “atirar” seus ferrões e seu tamanho pode ser equivalente a uma cabeça de fósforo! wikimedia commons GondwanaGirl Água-viva-caixa-australiana: Se assustou com a água-viva anterior? É porque você ainda não viu essa. A “água-viva-caixa-australiana” é praticamente invisível e é considerado o animal mais perigoso do mundo! Reprodução / youtube Também conhecido como “vespa-do-mar”, o veneno dessa água-viva pode atingir o coração, o sistema nervoso e as células da pele de uma pessoa. Ele é tão doloroso que a vítima entra em colapso e se afoga antes mesmo de conseguir sair do mar. wikimedia commons Guido Gautsch Quem tiver chance de visitar a Austrália já sabe o que deve evitar! Photoholgic Unsplash Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além do medo de perder a visão, ela também tem que lidar com dificuldades na rotina. Por todo esse tempo, a americana não conseguiu dirigir, realizar tarefas básicas e foi afastada do trabalho. Ela também relata que teve fortes dores de cabeça e problemas nos seios da face devido à presença da cola. Sua filha, Ria Faggart, cuida dela desde o acidente.