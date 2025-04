Entupimento das vias lacrimais aumenta risco de infecções

As lágrimas desempenham um papel fundamental na saúde ocular, pois mantêm a superfície ocular constantemente umedecida com uma solução salina. Isso ajuda a prevenir infecções, proteger com anticorpos e manter os olhos saudáveis.

Quando ocorre o entupimento do canal lacrimal, o fluxo normal de lágrimas é interrompido, levando a uma série de problemas oculares, incluindo lacrimejamento excessivo, vermelhidão, dor e aumento do risco de infecções. É comum em bebês (6% dos recém-nascidos) devido ao desenvolvimento incompleto da via lacrimal e em adultos, essa obstrução é relativamente comum, especialmente após os 40 anos de idade.

“Dentre as causas desse fechamento do canal lacrimal, estão as lesões ou traumas na região do olho ou da face, tumores ou cistos que comprimem ou bloqueiam o canal, doenças crônicas como a diabetes e até mesmo o uso de lentes de contato podem contribuir para o entupimento”, explica Victor Massote, médico do Hospital de Oftalmologia Oculare.

Para o tratamento dessa obstrução do canal lacrimal em adultos, Massote afirma que depende da causa subjacente e pode variar conforme a gravidade do caso. “Em algumas situações, o tratamento pode incluir a prescrição de antibióticos para combater infecções ou anti-inflamatórios para reduzir a inflamação. A sondagem também pode ser realizada para restaurar a função normal e desobstruir o canal”, exemplifica a especialista.

Em casos mais graves, pode ser necessário realizar um procedimento cirúrgico chamado dacriocistorrinostomia. “Durante a cirurgia, o médico cria uma nova abertura entre o saco lacrimal e a cavidade nasal, permitindo que as lágrimas fluam livremente. Isso é feito utilizando técnicas microcirúrgicas e instrumentos especializados. A recuperação é geralmente rápida, com a maioria dos pacientes podendo retornar às suas atividades normais em poucos dias”, analisa.

A obstrução das vias lacrimais é uma condição tratável, especialmente quando diagnosticada precocemente. O especialista poderá avaliar a condição e determinar a causa subjacente da obstrução, além de recomendar o tratamento mais adequado. Ele poderá solicitar exames complementares, como a dacriocistografia, para identificar a localização da obstrução. Para prevenção, o Dr. Victor Massote sugere manter a higiene ocular, evitar o uso excessivo de lentes de contato e realizar exames oftalmológicos regulares. Se você ou seu filho tiverem sintomas como lacrimejamento constante ou secreção, consulte um oftalmologista. Um diagnóstico precoce pode prevenir complicações, como infecções graves, e melhorar a qualidade de vida.