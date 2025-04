Semana Santa pode ser um incentivo para começar uma dieta pescetariana

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

A Semana Santa, por tradição, é tempo de evitar carne vermelha, o que abre espaço para os peixes. E existe uma dieta que eleva essa prática a um estilo de vida? A dieta pescetariana, adotada por famosos como Bruna Marquezine, Angélica e Victoria Beckham, é uma variação do vegetarianismo, permitindo o consumo de peixes e frutos do mar, mas excluindo todas as outras carnes.

Há quem diga que esse seja o segredinho dos famosos para manter uma boa aparência e rejuvenescimento. Afinal, com uma dieta rica em peixes e frutos do mar, eles conseguem garantir pele e cabelos saudáveis e até mesmo um envelhecimento mais lento.

Desvantagens da dieta pescetariana



“A dieta pescetariana é rica em nutrientes essenciais como o ômega-3 , facilmente encontrado em peixes gordurosos como salmão, sardinha e cavala. Além de melhorar a saúde cardiovascular , reduz o risco de doenças crônicas e controla o peso. Ela é baseada em vegetais, composta por grãos integrais, nozes , legumes e gorduras saudáveis, sendo os peixes a principal fonte de proteína. Os ácidos graxos ômega-3 encontrados no peixe têm mostrado benefícios na saúde mental, ajudando a melhorar a função cognitiva, reduzir o risco de depressão e ansiedade ”, comenta a nutricionista da plataforma de emagrecimento Wefit, Bruna Makluf.



O pescetarianismo apresenta algumas desvantagens como alto preço, elevado teor de mercúrio e menor quantidade de vitamina B12, se comparada com outras carnes. Bruna explica que a vitamina B12 pode ser obtida aumentando o consumo de frutos do mar, ovos, leite, produtos lácteos e alguns cereais. Já o mercúrio pode ser controlado na hora da escolha do peixe.



A nutricionista selecionou algumas opções de peixes para o consumo diário de uma dieta saudável:





• Salmão: fonte de ômega-3, auxilia na função cerebral e no metabolismo



• Sardinha: riquíssima em cálcio e vitamina D, ideal para saúde óssea



• Tilápia: baixo teor de gordura e rica em proteínas, excelente para controle de peso



• Bacalhau: muito consumido na Semana Santa, é rico em proteínas e minerais essenciais, além de ser uma opção saborosa e versátil



• Tambaqui: peixe da fauna brasileira com bom teor de ômega-3 e sabor marcante



• Pirarucu: conhecido como o "bacalhau da Amazônia", possui alto valor nutricional e é uma excelente fonte de proteína magra





Inicialmente, não há contraindicações em adotar uma dieta pescetariana. Contudo, é sempre recomendável consultar um nutrólogo ou nutricionista antes de iniciar essa mudança na alimentação. Isso porque o corpo pode ser sensível à ingestão elevada de substâncias presentes em certos peixes, como mercúrio e outras toxinas.



