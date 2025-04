Conta-gotas

Abafadores de ruído

A hipersensibilidade auditiva, um transtorno do processamento sensorial que deixa o cérebro com dificuldade para compreender, filtrar e reagir a certos estímulos, é comum em alguns níveis do transtorno do espectro autista (TEA). Para minimizar o incômodo, o BH Shopping, DiamondMall e Pátio Savassi disponibilizam abafadores de ruído para pessoas com TEA afetadas pela variedade de sons muito comuns nesses ambientes. A iniciativa acontece durante todo o ano, bastando o responsável pela pessoa com TEA ou o próprio paciente ir ao Espaço Família nos pisos Ouro Preto e L3, respectivamente, e solicitar o acesso gratuito ao acessório. Clientes do DiamondMall retiram o equipamento no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), localizado no Piso L3. Não há limite de tempo para uso do aparelho, que pode permanecer com o usuário enquanto ele estiver nos locais. Outra iniciativa de inclusão é a distribuição de cordões de girassol, que ajudam a identificar, voluntariamente, pessoas com uma deficiência ou condição que pode não ser aparente.?O acessório pode ser retirado, em cada shopping, nos mesmos locais onde são disponibilizados os abafadores de ruído.

Envelhecimento da pele

O aparecimento precoce de rugas pode estar diretamente ligado aos hábitos alimentares. De acordo com a dermatologista Silvia Quaggio, uma dieta rica em açúcar, ultraprocessados e pobre em nutrientes pode acelerar o envelhecimento da pele, comprometendo sua elasticidade e viço. “ O consumo excessivo de açúcar, por exemplo, favorece um processo chamado glicação, que danifica as fibras de colágeno e elastina, resultando em flacidez e rugas mais profundas”, explica a especialista. Para manter a pele jovem por mais tempo, Silvia reforça a importância de uma alimentação equilibrada e rica em antioxidantes. “Frutas vermelhas, oleaginosas, vegetais verdes escuros e alimentos ricos em ômega-3 ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce”, recomenda. Além da dieta, a médica alerta que outros fatores como exposição solar excessiva, tabagismo e falta de hidratação também contribuem para a perda da qualidade da pele.

Cursos gratuitos de EAD

Profissionais e estudantes da área da saúde que buscam ampliar seus conhecimentos e fortalecer o currículo já podem se inscrever em um dos 18 cursos gratuitos oferecidos pelo Ensino do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. As aulas são totalmente online, com acesso pela plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do hospital, sendo possível emitir certificado digital ao concluir a capacitação. Os cursos abrangem áreas como: tecnologia e inovação na saúde, diagnóstico por imagem, segurança assistencial, envelhecimento saudável, práticas de enfermagem, educação em saúde, saúde integrativa e formação de docentes. As inscrições estão abertas até dezembro deste ano, e cada aluno tem até 30 dias para concluir o conteúdo após o início do curso. A carga horária varia de uma a 20 horas, de acordo com o conteúdo e complexidade de cada tema. Para mais informações: https://ensino.hospitaloswaldocruz.org.br/cursos-gratuitos/.