Herpes ocular requer tratamento para evitar sequelas visuais

O herpes ocular é uma infecção viral que, em geral, afeta um dos olhos, mas pode ser bilateral. Alguns dos sintomas são sensação de areia, sensibilidade à luz, vermelhidão, dor e lacrimejamento. Podem surgir pequenas lesões na córnea, a parte transparente do olho, e é importante iniciar o tratamento o quanto antes com um oftalmologista para evitar possíveis sequelas visuais ou até mesmo a cegueira.



A doença chama a atenção após a divulgação do caso de um menino de dois anos que perdeu a visão por complicações do herpes no olho. A criança vive na Namíbia, país no sul do continente africano, e teria recebido um beijo de uma pessoa com herpes labial. Altamente contagioso, o vírus pode ser transmitido pelo contato com a pele, mucosa ou secreções infectadas de lesões em atividade viral.





“O vírus do herpes simples (HSV) é mais conhecido por causar bolhas e feridas nos lábios, mas ele também se manifesta em outros locais, como nariz, áreas da face ou região genital. No caso do herpes ocular, além de afetar a córnea, ele também pode, num primeiro contato, cursar com uma conjuntivite ou com vesículas em pálpebras”, explica a oftalmologista especialista em córnea do HOPE, Hospital de Olhos de Pernambuco, da rede Vision One, Camila Moraes.





Uma vez que a pessoa adquire o vírus do herpes, ele permanece no organismo em estado latente depois que a infecção desaparece, ou seja, de forma inativa. Mas quando ocorrem situações de estresse, exposição ao sol, febre ou de baixa imunidade, o vírus pode voltar a ficar ativo e causar novos sintomas. De acordo com a médica, “a doença do herpes simples ainda não possui vacina, ao contrário do herpes zoster, causado pelo vírus da varicela ”.



Camila Moraes dá algumas recomendações para a prevenção do herpes ocular:



- Lave as mãos com frequência, especialmente antes de tocar os olhos



- Nunca compartilhe toalhas, maquiagens ou objetos de uso pessoal



- Ao perceber lesão suspeita de herpes em alguém, evite contato próximo



- Se tiver irritação ou dor nos olhos, procure imediatamente uma urgência oftalmológica



A oftalmologista alerta que os cuidados devem ser reforçados em relação às crianças, idosos, gestantes e pessoas que estão com o sistema imunológico enfraquecido, por apresentarem um risco maior de complicações ou recorrência dos quadros oculares por herpes. Outra recomendação da médica é evitar a automedicação e, em caso de sintomas, consultar sempre um especialista para que faça o diagnóstico e indique o tratamento correto.

