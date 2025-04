Procedimento estético e paciente autoimune: riscos, cuidados e alternativas

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O desejo de rejuvenescimento e a busca pela melhora da aparência cresce cada vez mais com a oferta de novos procedimentos que se tornam mais seguros e acessíveis. Mas, uma parcela da população, como pacientes com doenças reumáticas autoimunes, como lúpus, esclerose sistêmica e artrite reumatoide, por exemplo, deve ter cuidado na hora de decidir sobre intervenções estéticas.



Ao mesmo tempo que contribuem para a melhora da autoestima e até ajudam no tratamento de algumas doenças, esses procedimentos também podem interferir na resposta imunológica, provocar reações inflamatórias e granulomatosas e agravar alguns quadros já existentes.

Segundo a reumatologista, membro da Comissão de Lúpus da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), Emília Sato, os procedimentos estéticos podem trazer impacto positivo na saúde mental e a autoestima das pacientes.“O bem-estar proporcionado pelos procedimentos com a melhora da aparência e aumento da autoestima acabam impactando também no controle da doença e na satisfação geral de vida da paciente que convive com uma doença autoimune”, explica a médica.Mas ela ressalta que muitos tratamentos estéticos, até mesmo os minimamente invasivos, podem desencadear algumas reações adversas indesejadas no local, comprometendo o resultado estético esperado.

A aplicação de substâncias como preenchedores, bioestimuladores, e mesmo implantes de próteses de silicone pelas pacientes com doenças autoimunes, segundo ela, precisam ser analisadas com cautela.



Por isso, é fundamental que, antes de realizar qualquer procedimento estético, a paciente esteja com a doença controlada e, além disso, deve estar consciente de sua imunossupressão e do uso de medicamentos.

“A decisão de realizar um procedimento estético em pacientes deve ser tomada com base em uma análise cuidadosa dos riscos e benefícios. O acompanhamento por especialistas é essencial para evitar complicações e garantir que a saúde do paciente seja priorizada”, completa Licia Mota, reumatologista e diretora científica da SBR.



Com essa análise é possível, então, esperar o melhor momento da paciente para a tomada de decisão para a realização dos procedimentos desejados e indicados.



A reumatologista Emília cita o exemplo de pacientes com esclerose sistêmica, doença que provoca o aumento da produção de colágeno. Nesse caso, se o procedimento estético escolhido for o uso de bioestimulantes, esse procedimento poderá acarretar uma resposta inflamatória local.

Pacientes com doenças autoimunes têm risco aumentado de reação inflamatória com consequente lesão granulomatosa e até fibrose, após procedimento com preenchedores. Conquanto sejam raros, as pacientes devem estar cientes desta possibilidade.



Também chama atenção para o cuidado no uso de laser em pacientes com lúpus, doença associada à fotossensibilidade. “É importante testar o procedimento em áreas menores para melhor avaliar as possíveis reações”, orienta.



“É sempre fundamental que o acompanhamento dos pacientes autoimunes seja feito por uma equipe multidisciplinar com reumatologista, dermatologista e, se for o caso, um cirurgião plástico que avalie o risco do tratamento, os cuidados necessários e as alternativas disponíveis para que se possa minimizar complicações e garantir resultados mais seguros”, alerta a especialista.



A conscientização sobre os impactos dos procedimentos estéticos, a busca de informações e orientação profissional adequada, são as melhores ferramentas para garantir que os procedimentos estéticos sejam realizados com segurança e proporcione bem-estar geral aos pacientes autoimunes.



A diretora científica da SBR lembra ainda que os avanços na dermatologia e na reumatologia permitem que, com o devido planejamento e acompanhamento médico, muitos pacientes com diagnóstico de doenças autoimunes possam realizar procedimentos estéticos com segurança. “O segredo está em entender as particularidades de cada doença, escolher o momento adequado e optar por técnicas menos agressivas quando necessário”, ressalta Licia.

