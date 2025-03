No Dia Mundial da Água, conheça a crenoterapia

Hoje (22/3), Dia Mundial da Água, a crenoterapia — prática terapêutica baseada no uso medicinal de águas minerais — ganha destaque como uma abordagem tradicional que pode contribuir de forma significativa para a saúde e o bem-estar.

A técnica, que utiliza águas com propriedades específicas para auxiliar no tratamento de diversas condições, é reconhecida em países como França, Alemanha e Japão, mas ainda é pouco explorada no Brasil.

O médico nutrólogo e sanitarista Márcio Bontempo, autor do livro "Novo Guia das Águas", é um dos grandes defensores dessa prática no país. O especialista destaca a importância de resgatar o uso orientado das águas minerais, integrando a crenoterapia a abordagens modernas da medicina, como a ortomolecular e a nutrologia.

“As águas minerais medicinais possuem propriedades bioquímicas específicas que podem auxiliar na desintoxicação do organismo, no equilíbrio metabólico e na regulação do sistema digestivo”, explica Bontempo.

Um dos principais expoentes da crenoterapia no Brasil é o Parque das Águas São Lourenço localizado na cidade do mesmo nome, no Sul de Minas Gerais. O parque tem 430 mil metros quadrados de área, e abriga nove fontes de águas minerais, cada uma com composições químicas distintas e propriedades terapêuticas únicas.

O local, que integra o Circuito das Águas mineiro, é destino de visitantes que buscavam tratamentos naturais para problemas digestivos, circulatórios, metabólicos e renais.

Além das fontes, o parque conta com o Balneário SPA São Lourenço, que completa 90 anos neste ano e oferece banhos terapêuticos para tratar doenças tópicas, ampliando as possibilidades de aplicação da crenoterapia. “A pele, principal órgão do corpo humano, tem grande capacidade de absorção de água e, consequentemente, potencializa os efeitos terapêuticos da cromoterapia”, explica Bontempo.

As fontes do Parque das Águas de São Lourenço são conhecidas por suas características específicas. A Fonte Oriente, por exemplo, é rica em água alcalina, associada a benefícios digestivos. Já a Fonte Vichy, sulfurosa, tem histórico de uso para distúrbios hepáticos. Outras fontes, como as ferruginosas, são recomendadas para casos de anemia devido ao seu alto teor de ferro. Cada uma dessas águas possui uma aplicação terapêutica direcionada, demonstrando a versatilidade e o potencial da crenoterapia.

“Mais do que símbolos de saúde e relaxamento, esses espaços representam um importante pilar de construção e diferenciação da marca e traduz nosso um compromisso genuíno com o bem-estar da população. A conexão entre o nosso produto e a experiência oferecida no local reforça nossa missão de ser um agente transformador, promovendo saúde e qualidade de vida”, finaliza Christina Larroude, diretora de Marketing da Minalba Brasil.

Serviço:

Parque das Águas São Lourenço

Endereço: Al. João Lage - Centro, São Lourenço, Minas Gerais

Horário de funcionamento: de domingo a domingo, das 8h às 17h20

Entrada fixa: turistas R$24 (inteira) e R$12 (meia)/moradores R$ 6