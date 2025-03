BH recebe festival de bem-estar, terapias holísticas e arteterapia

Se você gosta de arte, busca qualidade de vida ou é profissional da área, prepare-se para esta experiencia incrível! A capital mineira se prepara para receber um dos melhores eventos do setor.

Marcado para o dia 5 de abril, o Essencial Fest vai trazer uma combinação perfeita entre experiências terapêuticas, arteterapia, entretenimento e aprendizagem. O evento, que está em sua 4ª edição, já está com ingressos à venda.

Segundo Ana Flávia Soares, realizadora do evento, "O Essencial Fest é uma imersão no universo da arte, bem-estar e diversão. Criamos um ambiente acolhedor, pensado para todas as idades, com acessibilidade, intérprete de Libras e até um espaço especial para pets", comenta.

Organizadora diz que o evento é uma imersão no universo da arte, bem-estar e diversão Elisa Monteiro/ Divulgação Organizadora diz que o evento é uma imersão no universo da arte, bem-estar e diversão Elisa Monteiro/ Divulgação Organizadora diz que o evento é uma imersão no universo da arte, bem-estar e diversão Elisa Monteiro/ Divulgação Organizadora diz que o evento é uma imersão no universo da arte, bem-estar e diversão Elisa Monteiro/ Divulgação Organizadora diz que o evento é uma imersão no universo da arte, bem-estar e diversão Elisa Monteiro / Divulgação Voltar Próximo

O Essencial Fest contará com um espaço dedicado às terapias, onde os participantes poderão experimentar diversas modalidades. Será um dia inteiro de vivências coletivas com efeito terapêutico, arte e apresentações artísticas, além de oficinas e workshops conduzidos por profissionais de diversas áreas do desenvolvimento humano.

Também teremos uma feira de produtos terapêuticos e artísticos, praça de alimentação saudável e uma área especial dedicada aos pets.

SERVIÇO

Essencial Fest

Instagram: @essecialfestbrasil

Onde: Espaço Escola da Serra – Rua do Ouro, 1900 – Serra – BH/MG

Data: 5 de abril

Horário: 9h às 19h

Ingressos: www.essencialfest.com.br

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia