Quando voltar à academia após contrair dengue? Especialista responde

Com o aumento dos casos de dengue no Brasil, muitas pessoas praticantes de exercícios físicos regularmente se questionam sobre quando podem retornar as atividades após contrair a doença. Alexandre Pimenta, responsável técnico do Conselho Medico da Allp Fit, rede de academias, esclarece as principais dúvidas.

Segundo o especialista, a dengue afeta diretamente o sistema imunológico e causa um intenso desgaste físico. Voltar aos treinos prematuramente pode comprometer a recuperação e trazer riscos a saúde. Assim, a retomada das atividades físicas deve seguir um cronograma gradual, respeitando os sinais do corpo.

"A recuperação da dengue precisa ser levada a sério. O recomendável é que os pacientes aguardem entre 14 e 21 dias após o inicio dos sintomas para a recuperação inicial, período em que o foco deve ser exclusivamente no descanso completo", orienta o Pimenta.

De acordo com o médico, durante essa primeira fase é essencial manter-se hidratado e atento aos sinais vitais, evitando qualquer tipo de esforço físico, mesmo que pareça leve. "A fase aguda da dengue exige repouso absoluto. Durante este período, o corpo está combatendo o vírus e qualquer esforço adicional pode prolongar a recuperação", explica.

Após a primeira fase, é fundamental passar por uma avaliação médica antes de retomar os exercícios. "Uma avaliação clínica pós dengue vai incluir exames de sangue para verificar a normalização das plaquetas e enzimas hepáticas", recomenda o especialista.

De acordo com o especialista, os exames são especialmente importantes para pacientes que podem desenvolvido dengue hemorrágica, pois esses indivíduos apresentam fragilidade ainda maior. Portanto, necessitado de um tempo adicional para retornar as atividades físicas. Esses cuidados evitam possíveis sangramentos decorrentes de pequenos traumas habituais.

Segundo o médico, somente com a liberação médica deve-se iniciar o retorno gradual as atividades. Pimenta sugere também um cronograma em três semanas: "Na primeira semana, recomendo apenas atividades muito leves, como caminhadas curtas de 10 a 15 minutos. Na semana, pode-se aumentar gradualmente a intensidade, com exercícios de baixo impacto. Já na terceira semana, e possível retornar as atividades habituais, mas ainda com carga reduzida, cerca de 50% do que estava acostumado antes da infecção."