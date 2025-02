Para Gostar de Ler desta semana (25): 'A extraordinária cozinha de livros'

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Localizada na Vila de Soyang-ri, cercada por montanhas e florestas, uma pousada acolhedora abriga um encantador pé de umê (fruto consumido nos países asiáticos), que recepciona os hóspedes logo na entrada. Distante do frenesi urbano de Seul, Yujin, proprietário do local, criou um espaço singular: uma livraria-café, onde os livros são sugeridos como pratos em um cardápio, seguindo o "paladar literário" e as necessidades emocionais de cada visitante.

É nesse cenário que se desenrola a narrativa de “A extraordinária cozinha de livros”, um romance sensível sobre memórias, conexões humanas e o poder restaurador da leitura. Escrito pela sul-coreana Kim Jee-Hye e publicado no Brasil pela Editora Gutenberg, o livro apresenta seis hóspedes que chegam ao refúgio trazendo suas cicatrizes, sonhos e dilemas pessoais. A tradução do original coreano é assinada por Juliana Ferreira da Silva Santos.

A escrita intimista conduz o leitor a se sentir parte da atmosfera da livraria-café, quase como um hóspede silencioso entre as mesas, absorvendo histórias e conversas. O romance explora temas universais como juventude, luto, estagnação e a busca por pertencimento - elementos que dialogam com o bem-estar emocional e a saúde mental. A obra também reflete sobre a importância dos espaços de acolhimento, especialmente em momentos de fragilidade ou transição, e como o senso de lar pode se manter vivo mesmo em meio às mudanças.

“A extraordinária cozinha de livros” tornou-se a ficção mais vendida na Coreia do Sul. Kim Jee-Hye, que atuava no setor de tecnologia da informação, viu na pandemia de COVID-19 uma oportunidade para mergulhar na escrita. O resultado é uma obra que relembra o papel terapêutico da literatura: um remédio silencioso capaz de amparar mentes cansadas e corações em busca de reconexão.





"A extraordinária cozinha de livros" Editora Gutenberg/Divulgação

Serviço

• Livro: “A extraordinária cozinha de livros”

• Autora: Kim Jee-Hye

• Tradução: Juliane Ferreira da Silva Santos

• Editora: Gutenberg

• Páginas: 256

• Preço: R$ 59,80 (físico); R$ 41,90 (e-book)

• Onde encontrar: https://www.grupoautentica.com.br/; Amazon