Frenectomia: entenda o procedimento realizado pelo filho de Viih Tube

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer revelaram recentemente que seu filho, Ravi, passou por uma frenectomia — procedimento que já havia sido realizado na primogênita do casal, Lua. A cirurgia, considerada simples e eficaz, teve como objetivo corrigir a anquiloglossia, mais conhecida como “língua presa”, uma condição que pode afetar o desenvolvimento oral e a amamentação.

A anquiloglossia, quando bem diagnosticada, pode ser tratada de forma eficiente por especialistas que atuam em conjunto com fonoaudiólogos, consultores de amamentação e osteopatas. A frenectomia , que corrige a língua presa, tem ganhado destaque no Brasil graças a estudos que comprovam seus benefícios no desenvolvimento do bebê, especialmente no processo de amamentação.