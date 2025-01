Patti Smith desmaia em show por enxaqueca; por que isso pode acontecer?

A cantora norte-americana Patti Smith, de 78 anos, desmaiou durante sua apresentação no Teatro Cultura Artística, em São Paulo, na noite da última quarta-feira (29). Ela estava convivendo com enxaquecas intensas, segundo nota divulgada por sua equipe. Por que isso pode acontecer?

De acordo com médico Alexandre Feldman, o motivo é a hiperventilação, causado porque a pessoa acaba respirando mais fundo e mais rápido do que o habitual em razão da dor de cabeça. "Quando a gente hiperventila, aumentam os níveis de gás carbônico, e esse aumento resulta na diminuição da acidez e, consequentemente, aumento da alcalinidade do sangue", explica.

O que isso significa? Alexandre explica que o aumento da alcalinidade do sangue, criado pela eliminação excessiva de gás carbônico pela hiperventilação, gera uma reação no organismo, que dilata as artérias que levam sangue ao cérebro, o que reduz a pressão sanguínea e fluxo do cérebro.

O que aconteceu no show?

O incidente ocorreu com cerca de 30 minutos de show, enquanto ela recitava o terceiro poema do concerto. Smith caiu sobre o suporte de leitura e, ainda no palco, foi rapidamente socorrida. Após intervalo de 10 minutos, a artista retornou ao palco em uma cadeira de rodas e, contrariando recomendações médicas, cantou, sem acompanhamento da banda, as músicas "Because the Night", seu maior sucesso, e "Wings".

Uma segunda apresentação está marcada para quinta-feira (30) no Teatro Cultura Artística, mas ainda não há confirmação se será realizada.

Em nota, a organização do evento informou que a cantora está recebendo suporte médico e agradeceu ao público pelo apoio e compreensão.