Para celebrar os 90 anos de trajetória, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) realiza a 1ª Corrida do Crea-MG - 90 anos em movimento, no dia 1º de dezembro, em Belo Horizonte. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 27 de novembro. A corrida será disputada nas categorias geral, profissional com registro ativo no Crea-MG e idoso 60+. Cada uma delas será dividida em masculino ou feminino. A concentração será a partir das 7h e a largada às 8h, na Praça da Assembleia, no Bairro Santo Agostinho, em frente à sede do Crea-MG. O participante pode escolher entre dois percursos de 10km e 5km ou optar pela caminhada. A premiação será paga em dinheiro para os três primeiros colocados de cada categoria, com valores entre R$ 1.000 e R$ 2.500, juntamente com troféu. Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada terão medalhas de participação. Iinformações: https://zeniteesportes.com/corridacreamg



Câncer de próstata

Primeiro exame de tomografia computadorizada específico e de alta precisão, conhecido como PET/CT com marcador 18F-PSMA Arquivo CTMM/UFMG

O primeiro exame de tomografia computadorizada específico e de alta precisão, conhecido como PET/CT com marcador 18F-PSMA, capaz de identificar o local exato e a extensão das células cancerígenas, além de detectar metástase, acaba de ser realizado, neste mês, pelo Centro de Tecnologia em Medicina Molecular (CTMM) da Faculdade de Medicina da UFMG. O método é específico para o câncer de próstata e possibilita uma abordagem de medicina personalizada e de precisão. Em comparação com o PET tradicional, 18F-fluoro-deoxi-glicose (FDG), esse novo exame é melhor para dirigir o tratamento a um alvo molecular específico - um receptor tumoral. Por enquanto, somente os exames com FDG são realizados no CTMM pelo Sistema Único de Saúde. Já os exames com PSMA, ainda não foram inseridos no sistema de saúde pública e são oferecidos a particulares, com o pedido médico. Informações: imagemolecular@gmail.com.

Bronzeamento artificial

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) alerta para qualquer grau de exposição à radiação solar sem proteção Freepik

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) alerta para qualquer grau de exposição à radiação solar sem proteção - prática capaz de causar queimaduras solares, envelhecimento precoce e aumentar o risco de desenvolver câncer de pele. Os danos são ainda maiores quando essa exposição é feita de forma artificial e por indivíduos com pele mais clara, com menor potencial de bronzeamento. Dessa forma, a entidade recomenda outras formas de se bronzear sem prejudicar a saúde da pele. Existem, por exemplo, os autobronzeadores (removíveis após lavagem) - cremes contendo substâncias corantes que não prejudicam a pele. Mas atenção: é preciso aplicá-lo o mais homogeneamente possível, para evitar manchas. Há também os bronzeamentos a jato, chamados em alguns salões de "jet bronze”, quando são aplicadas substâncias que deixam a pele corada por mais tempo. É importante lembrar a quem opta por esse tipo de procedimento que é preciso utilizar protetor solar (fator igual ou maior que 30) sempre que for se expor ao sol.