A mãe, Daniela Barbosa Nobre, disse que seus outros filhos não nasceram com peso tão grande quanto o do recém-nascido

Um bebê de 5 kg nasceu no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC) em Quixeramobim, no interior do Ceará, no dia 24 de outubro. O recém-nascido, Antony Gael, é considerado um caso raro na medicina, e seu parto, realizado por cesariana, ocorreu sem problemas.





Gael é o terceiro filho da agricultora Daniela Barbosa Nobre, que foi acompanhada pela equipe de obstetrícia. Segundo a mãe, seus outros filhos não nasceram com um peso tão grande, mas ela esperava que Antony fosse maior devido a sintomas que apareceram na fase final da gestação.





Caso de bebê de 5 kg tem nome





Episódios de recém-nascidos com peso igual ou superior a 4 kg recebem o nome de macrossomia. Segundo o pediatra do HRSC, Paulo Fernandes, casos como o de Antony Gael podem “ser resultado de fatores genéticos, mas o principal deles é uma predisposição da gestante a ter diabetes”.





O médico explicou, ao portal G1, que, quando o pré-natal identifica o peso do bebé acima do usual - normalmente recém-nascidos possuem entre dois e quatro quilos -, o parto deve ser por método cesariana por questões de segurança. Dessa forma, um pediatra e um nutricionista acompanham todo o processo.





A enfermeira obstétrica e coordenadora da unidade de obstetrícia, Cris Ângela, o hospital onde Antony Gael nasceu é referência em partos de média e alta complexidade para a região. “Nosso cuidado é descobrir o que está causando o peso incomum. E, a depender da causa, nossa equipe atua com os cuidados pós-nascimento”, disse.

A equipe presente no procedimento realiza o acompanhamento da glicemia, promove o estímulo ao aleitamento e faz monitoramento das mamadas, caso haja necessidade calórica do bebê, dentre outras ações.

