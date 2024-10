Higienizar legumes e hortaliças é relativamente simples. Mas, ainda assim, a forma correta, recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde, tem surpreendido os internautas, a ponto de vídeos falando sobre a prática viralizarem nas redes sociais. Entre os exemplos está Mari Kruger, que usa uma abordagem divertida para falar sobre o assunto, e Rui Morshel. Pelos comentários, é possível ver que há quem apenas lave com água e sabão, deixe de molho no vinagre ou em mistura com bicarbonato, mas o ideal é deixar de molho em água sanitária com água.





A gerente de produção da Verdureira, Elinay Santos, explica que basta diluir a água sanitária na água potável, considerando uma colher de sopa para cada litro de água: “as hortaliças e vegetais devem ficar submersos nessa mistura por 15 minutos e depois serem lavados em água corrente. Na própria embalagem de água sanitária, sem alvejante e perfume, vem sinalizado o uso para esse fim e é essencial seguir a recomendação do fabricante”, ressalta. Na Verdureira, empresa que há quase 30 anos oferece ao público hortaliças já prontas para consumo, ela lidera a equipe responsável por higienizar mais de 70 toneladas de folhosas por mês, um processo industrial que envolve duas fases de higienização e secagem das folhas.A prática é essencial já que todos os anos, de acordo com a OMS, 600 milhões de pessoas, em todo o mundo, são acometidas por doenças devido a alimentos contaminados e cerca de 420 mil pessoas vão a óbito em decorrência de doenças transmitidas por alimentos, sendo 30% desse número crianças de até 5 anos. A higienização adequada é capaz de eliminar vírus, bactérias e parasitas.

O que muitos apontam é que nas rotinas corridas não sobra tempo para a limpeza, o que faz com que arrisquem a saúde. Não à toa, a Verdureira tem visto crescer a procura por seus produtos já higienizados e prontos para consumo. No último verão, época em que as pessoas incluem mais folhosas nas refeições, a Verdureira registrou um aumento de 35% na venda de seus produtos. Na fábrica, as hortaliças são selecionadas uma a uma e depois passam pela limpeza apropriada em maquinários adequados.



