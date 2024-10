Considerado uma das principais datas para o comércio brasileiro, a semana da criança deve movimentar o comércio nos próximos dias, e é preciso cuidado em relação à rede elétrica, principalmente com os equipamentos eletroeletrônicos, que fazem muito sucesso entre a criançada e os jovens.

Segundo um levantamento da empresa de pesquisa sobre consumo em sites, a Hibou, oito em cada dez brasileiros devem gastar até R$ 250 em presentes para as crianças. Ainda segundo o estudo, o ranking geral dos presentes é liderado pelos brinquedos, com 38% da intenção de gastos.

Choque elétrico em 2024

De acordo com o Anuário Estatístico de Acidentes de Origens Elétricos da Abracopel, ano base 2023, somente no ano passado, em todo o país, aconteceram 91 acidentes por choque elétrico no Brasil com crianças e jovens de até 15 anos, que resultaram em 50 mortes. O estudo aponta que foram 25 acidentes com crianças de até cinco anos, que provocaram 10 mortes. Na faixa etária de seis a 10 anos, foram 31 acidentes com 18 óbitos. Já entre os jovens de 11 a 15 anos, foram 35 incidentes, com 22 fatalidades.



Esses números alarmantes, somados à alta mortalidade em acidentes desse tipo - que chegam a quase 55% - demonstram uma urgência de atenção com o uso seguro da energia elétrica por crianças e jovens. Importante destacar que todas as instalações elétricas residenciais devem seguir a norma ABNT - NBR 5410 que, em resumo, fornece orientações para a instalação segura de sistemas elétricos de baixa tensão, com foco especial em práticas adequadas de aterramento para proteger tanto as pessoas quanto os equipamentos.

“Basicamente, todas as instalações elétricas precisam ter um sistema de proteção contra curto-circuito, sobrecarga e fuga de energia, além de um adequado sistema de aterramento”, afirma o engenheiro Eletricista da Cemig, Demetrio Aguiar.





Dessa forma, a Cemig alerta para algumas medidas de segurança com a rede elétrica relacionadas a esses equipamentos que, apesar de parecerem inofensivos, precisam ser monitorados com atenção para evitar acidentes envolvendo eletricidade. Assim, a companhia lista uma série de cuidados para preservar a segurança das crianças e garantir o divertimento sem riscos de acidentes.

Cuidados com dispositivos móveis

Os celulares, tablets e videogames precisam de atenção especial. É importante que as crianças não utilizem os dispositivos conectados na tomada. “Atualmente, esses equipamentos são amplamente usados, mas podem causar incidentes graves, como incêndios, lesões por choque elétrico e até pequenas explosões. Por isso, eles nunca devem ser usados enquanto estiverem conectados à tomada”, comenta Demétrio Aguiar.

Já os videogames e computadores devem ser desligados da rede elétrica em caso de chuvas pelo risco de queima do aparelho em casos de descarga atmosférica. “Esses equipamentos eletrônicos, como videogames e computadores, só devem ser conectados ou desconectados da tomada por um adulto, sempre utilizando o plugue, jamais puxando diretamente pelo fio. A atenção, inclusive, deve estar em condições perfeitas. Se o cabo apresentar desgaste no isolamento, o aparelho não deve ser ligado, pois pode representar risco de choque elétrico”, orienta o especialista da Cemig.





Brinquedos que utilizam pilhas requerem atenção especial quanto à duração desses dispositivos. “Quando descarregadas, as pilhas costumam ‘vazar’ elementos químicos corrosivos e tóxicos e, dessa forma, o descarte deve ser feito em locais apropriados e nunca no lixo comum. Já a utilização de pilhas recarregáveis deve ser feita seguindo-se os critérios dos fabricantes e a recarga, preferencialmente, supervisionada pelos adultos”, afirma.





Atenção redobrada

Para garantir a segurança das crianças e jovens, Demetrio Aguiar afirma que os pais e responsáveis devem ficar atentos também a equipamentos comuns do dia a dia. É fundamental que os jovens sejam orientados a não utilizar a geladeira com os pés descalços e nunca com o corpo molhado.

“É preciso evitar o contato com eletrodomésticos quando o corpo está molhado e, por isso, é muito importante alertar as crianças e jovens para essas situações. Esse cuidado deve ser ainda maior nas casas com piscina, uma vez que é comum as pessoas saírem e abrirem refrigeradores, freezers e até equipamentos mais simples, como sons e caixas portáteis ligadas às tomadas”, alerta.

Em relação aos brinquedos eletrônicos, Demetrio orienta que os cuidados devem começar já na hora da escolha do produto, observando a faixa etária indicada, a voltagem do equipamento e outras questões ligadas à segurança.

“No momento da compra, os pais ou responsáveis devem sempre dar preferência aos brinquedos que possuam o selo do Inmetro, pois eles vêm com manual de instruções em português, contêm informações sobre segurança e garantia de que o produto foi verificado pelo órgão, além de indicar de forma clara a faixa etária recomendada”.

