Em tempos de rotina corrida e desafios emocionais crescentes, cuidar da saúde mental é essencial, mesmo dentro de casa. Além das tradicionais consultas com profissionais da área, existem diversas formas simples de promover o bem-estar mental. Especialistas destacam que o isolamento pode agravar sintomas de depressão e ansiedade. Por isso, é recomendável buscar companhia e manter-se ocupado com atividades prazerosas que desviem a atenção de pensamentos negativos. Optar por hobbies ou tarefas que estimulem a mente de forma positiva pode ser uma alternativa saudável. Manter-se conectado com amigos, familiares e grupos de apoio também são estratégias comprovadas para promover o bem-estar emocional. O diálogo aberto sobre sentimentos e desafios diários contribui para aliviar a carga emocional, criando um ambiente de suporte essencial para a saúde mental.

Tratamentos adequados, como drenagem linfática, massagens e procedimentos estéticos, como a criolipólise, podem ajudar a modelar a silhueta e a melhorar a circulação Freepik

Preenchimento

A exposição ao sol tem exigido cada vez mais cuidado e atenção, devido às altas temperaturas, sendo que o alerta deve ser redobrado para as peles mais maduras. Com o envelhecimento, a perda de colágeno e elastina é inevitável, ocasionando uma pele flácida e fina, e, uma vez que o sol pode potencializar esses fatores, os procedimentos são bem-vindos para prevenir e diminuir os sinais do tempo. “Investir em hidratações profundas, como máscaras faciais ou em técnicas como o preenchimento, pode proporcionar uma pele mais viçosa e saudável. Tratamentos adequados, como drenagem linfática, massagens e procedimentos estéticos, como a criolipólise, podem ajudar a modelar a silhueta e a melhorar a circulação”, recomenda o cirurgião plástico Eduardo Sucupira, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O cirurgião ainda enfatiza a importância de consultar profissionais da área de estética e dermatologia para personalizar um

plano que atenda às necessidades específicas, com segurança.

Edentulismo total - quando há a perda de todos os dentes naturais, tanto na mandíbula quanto na maxila Freepik

Perda dentária

Cerca de 34 milhões de brasileiros adultos perderam 13 ou mais dentes, sendo que 14 milhões dessas pessoas vivem sem nenhum dente no país, de acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS). Nesse cenário, a preocupação maior é com o edentulismo total - quando há a perda de todos os dentes naturais, tanto na mandíbula quanto na maxila. A maior prevalência de edentulismo total é registrada entre as pessoas com mais de 60 anos. Considerando essa faixa etária - que comumente usa dentaduras - é importante seguir as instruções de higiene do dentista e, caso ocorra qualquer problema, é indicado marcar uma consulta. Já os portadores de dentaduras definitivas devem fazer um exame bucal geral pelo menos uma vez por ano.