As dores físicas atingem níveis epidêmicos. Enquanto isso, de acordo com o médico especializado em reabilitação, John E. Sarno, a medicina tradicional ignora que a causa está no desequilíbrio mente-corpo. No livro “O fim da dor”, ele desafia a visão convencional ao afirmar que muitas dores, como nas costas e pescoço, enxaquecas, lesões por esforço repetitivo e tendinites, além de alergias e muitos outros distúrbios, têm raízes em emoções reprimidas.



John é professor da New York University e oferece outra perspectiva sobre o papel da mente na saúde física. Ele apresenta a síndrome de tensão mioneural (TMS), uma condição que explica como emoções podem desencadear sintomas físicos - por vezes debilitantes. A abordagem do especialista tem raízes na psicanálise, especialmente nas ideias de Sigmund Freud sobre o inconsciente e a repressão. Unindo esses conhecimentos com décadas de experiência clínica e teorias derivadas do próprio trabalho, ele demonstra que, ao invés de recorrer a medicamentos ou cirurgias, a chave para a cura está em compreender a origem emocional dos sintomas físicos.



“Todos os anos, milhões de americanos procuram tratamento com profissionais do que tem sido chamado de medicina alternativa ou não convencional. Você não consegue curar um paciente se não identifica a natureza da doença ou do distúrbio do qual ele sofre”, enfatiza.



Dividido em três partes, o livro explora os aspectos psicológicos dessas condições, detalha as manifestações físicas e propõe estratégias de cura, pautadas na conexão mente-corpo. Para estudantes e profissionais da área, a edição traz também um apêndice que aborda detalhes acadêmicos do processo mente-corpo.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie

Capa do livro O fim da dor Grupo Editorial Edipro/ Divulgação

Serviço

• Livro: O fim da dor

• Autor: John E.Sarno

• Editora: Edipro

• Número de páginas: 224

• Preço: R$ 64,90

• Onde encontrar: Amazon, https://edipro.com.br/