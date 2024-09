Trazendo palestras e mesas-redondas inovadoras para discutir formas de preservar as técnicas tradicionais, ao mesmo tempo que abre novas possibilidades digitais, o 18º Congresso Internacional de Prótese Odontológica (Cipro) teve início ontem (19) no Expo Center Norte, em São Paulo. Durante a abertura do evento, estiveram presentes autoridades do setor odontológico, como o Rogério Kairalla, presidente do CRO, e Cláudio Miyake, Secretário Geral do CFO. Com três dias, o evento também conta com representantes de outros países da América Latina, enfatizando a integração internacional.

Além das demonstrações e palestras que exploram como a tecnologia pode auxiliar o trabalho dos técnicos em prótese dentária, melhorando a qualidade, agilidade, gestão e precisão, as marcas expositoras na feira do congresso, a Expolab, estão apresentando as últimas novidades. Mais de 70 empresas estão participando do evento. Dentre as novidades tecnológicas estão frisadoras de prótese dental totalmente digitais, que possibilitam testes digitais antes da aplicação da prótese e resina de impressão 3D.

O diretor Científico do 18º CIPRO, Celso Kenji Yokoyama destacou que a programação foi elaborada para abranger todas as áreas da odontologia, não apenas a prótese, oferecendo conteúdos relevantes para todos os participantes. O congresso continua até sábado (21) no Expo Center Norte, em São Paulo.

Alysson Corrêa, presidente da Academia Internacional de Odontologia Integral do Brasil, destacou a importância de aprender novas técnicas em congressos como esse, especialmente com a crescente presença do digital. Ele ressalta que é fundamental se qualificar para aproveitar as ferramentas digitais da melhor forma possível.

