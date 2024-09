Com uma abordagem direta e acessível, o livro "100 perguntas sobre hérnia de disco", organizado por Luciano Miller, especialista em cirurgia minimamente invasiva da coluna, oferece uma visão tanto para pacientes quanto para profissionais de saúde acerca da hérnia de disco - condição que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo.



"Ao longo do tempo, fomos juntando todas as dúvidas que os pacientes tinham sobre hérnia de disco e, com elas, resolvemos compilar esse livro", diz Luciano. O resultado é uma publicação que cobre desde a anatomia da coluna vertebral até causas, tratamentos e estratégias de prevenção. São explorados também tratamentos não cirúrgicos, técnicas minimamente invasivas e medidas preventivas.



O livro oferece dicas sobre como lidar com o problema, incluindo preparação antes da cirurgia, cuidados pós-cirúrgicos e o que fazer para uma recuperação eficaz. Sem vocabulário técnico, o livro torna-se acessível para os pacientes, capacitando-os a tomar decisões mais assertivas sobre o tratamento. Para os profissionais da saúde, oferece um panorama atualizado sobre a hérnia de disco, essencial para o aprimoramento das práticas clínicas.



Inicialmente, o livro será disponibilizado no consultório do médico como suporte adicional aos pacientes. Em breve, um e-book será lançado, permitindo que todos os interessados possam acessar o conteúdo mediante cadastro.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie

Serviço

• Livro: 100 perguntas sobre hérnia de disco

• Autor: organizado por Luciano Miller

• Editora: Câmara Brasileira do Livro (CBL)

• Número de páginas: 120

• Onde encontrar: Rua Borges Lagoa, 1065 - Conj. 4041 - Vila Mariana, São Paulo